Ещё
Автопробег «Тотального диктанта» встретили во Владивостоке орфографическим митингом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автопробег «Тотального диктанта» встретили во Владивостоке орфографическим митингом 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Митинг в честь прибывших во Владивосток участников автопробега акции «Тотальный диктант» состоялся на центральной площади города, сообщает корреспондент ТАСС с места события. Организаторы мероприятия назвали два сложных слова, которые встретятся в самом диктанте.
"В каждом городе мы проводим встречи с жителями, кто-то называет это орфографическими митингами, и говорим о русском языке и везде называем и разбираем по одному — два слова, которые встретятся в диктанте. Владивостоку досталось два слова", — рассказала ТАСС руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
По ее словам, участники автопробега также собирают большой текст про свое путешествие. Каждый житель каждого города, через который лежал путь, мог составить небольшой кусочек текста о своем городе и предложить организаторам для включения в повествование.
Автопробег начался в Новосибирске, который всегда был официальной столицей акции, и завершился во Владивостоке, который выбран столицей диктанта в 2018 году. Участники преодолели 5,7 тыс. км по российским дорогам.
"Тотальный диктант" проходит с 2004 года, это ежегодная общественная культурная акция, цель которой — показать, что быть грамотным важно для каждого. В 2017 году «Тотальный диктант» прошел в 866 городах, охватив 71 страну, а участие в ней приняли более 200 тысяч человек. В этом году он пройдет 14 апреля и охватит около тысячи городов по всему миру. Столицей акции станет Владивосток, где на главной площадке свой текст прочитает писательница Гузель Яхина.
ТАСС: последние новости
Российский Красный Крест собрал более 100 млн руб. для пострадавших при пожаре в Кемерове "Почта России" открыла первое отделение нового формата в ТиНАО Первый зампред правительства Кабардино-Балкарии стал мэром столицы республики
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США предложили РФ прислать других дипломатов117
США восхитились новым российским корветом92
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»191
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото139
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение