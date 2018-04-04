Владимир Пресняков: Чтобы избежать ревности — нужно венчаться!

Певец Владимир Пресняков-младший недавно отметил свой 50-летний юбилей. В прошлом году исполнилось десять лет с того дня, как Пресняков и совсем еще юная певица Наталья Подольская устроили шутливую церемонию бракосочетания в Лас-Вегасе. До официального брака пара дошла только в 2010-м. Сейчас у Преснякова и Подольской дом — полная чаша: по сей день пара живет в любви, воспитывая сыночка Артемия.

Наталья Подольская — третья по счету большая любовь Преснякова. Первой была певица Кристина Орбакайте . Жить в гражданском браке артисты начали, когда Преснякову было 19, а Орбакайте и вовсе 15 лет. В 1991 году у пары родился сын Никита, а в 1996-м артисты разошлись по разным полюсам. Вскоре Пресняков женился на модельере Елене Ленской — бывшей супруге певца Игоря Саруханова , который без всякого боя передал женщину в руки Владимира. При этом оставил экс-супруге квартиру, машину и несколько соток земли. Однако этому браку суждено было просуществовать всего лишь три года. В 2005-м на съемках программы «Большие гонки» Владимир Пресняков познакомился с певицей Натальей Подольской.

— Когда мы встретились с Наташей, я стал задыхаться — признался артист в одном из своих интервью. — Потом меня как будто бы ударили сковородкой по башке! Так как удар пришелся сверху, наверное, это был ангел.

С того самого дня сердце артиста было не на месте, брак с Ленской распался, а Пресняков и Подольская сошлись и до сегодняшнего дня живут в гармонии.

— Секрет семейного счастья заключается в любви, — говорит 35-летняя Наталья Подольская.

— Конечно же в любви — это звучит очень глобально, — вторит супруге Владимир Пресняков. — Дело в том, что нужно каждый день работать над собой для того, чтобы эту любовь завоевать: делать какие-то поступки, говорить приятные слова, просыпаться с улыбкой на губах и целовать свою половинку. Даже если что-то начинает превращаться в быт, то сразу же это нужно убирать и работать над тем, чтобы снова стало солнечно.

— То есть срочно надо идти в ресторан, — перебивает мужа Подольская.

— И танцевать! — добавляет Пресняков.

— Вы оба — люди занятые. Как находите время для семьи?

Наталья: А мы на работу вместе ходим!

— Часто ли Владимир удивляет свою жену какими-то подарками?

Наталья: У нас все просто в этом вопросе. Никакой романтики, потому что я предпочитаю деньги! И я не шучу!

— Возможно, были какие-нибудь экстремальные свидания?

Владимир: Да, таких было много! Мы вместе погружались под воду с акулами, были на самой высокой точке мира, ездили на санях через лес, прыгали со скалы. Да чего только у нас не было!

— А ревность присутствует в ваших отношениях?

Наталья: Конечно!

— Как же боретесь с ней?

Наталья: Да кто ее знает?!

Владимир: Для молодых людей бороться с ревностью сложно, необходимо многое пройти вместе. Я считаю, что нужно обязательно венчаться. Но до этого советую какое-то время прожить вместе, чтобы понять, что ты без любимого человека не можешь жить, что ты отвечаешь за него, что это самое главное в твоей жизни.

Наталья: Если честно, должно очень повезти, чтобы действительно встретить свою половинку.

Однако не всегда у пары было все гладко. Владимиру и Наталье пришлось пройти вместе серьезное испытание. Дело в том, что первенец пары — сыночек Артемий — появился на свет только спустя 10 лет со дня встречи его родителей. Наталья не любит говорить на эту тему, однако не скрывает, что из-за того, что не могла забеременеть, в свое время пролила немало слез. Владимир же, как заботливый супруг, изо всех сил поддерживал свою любимую.

— Раньше у нас с детьми не получалось, — говорит Владимир. — Но я работал над этим в три смены, и мы всегда верили, что у нас будет ребенок.

— Каждый день благодарю Бога за то, что Он дал мне мою семью — мужа и сыночка, — признается Подольская. — Всегда, когда я укладываю Тёмочку спать, перекрещиваю его и не могу на него налюбоваться!

Кстати, есть вероятность, что 2-летний Артемий пойдет по стопам родителей. В интернете недавно появился ролик, в котором малыш артистично поет и двигается под музыку. Вот и на юбилей папы он подготовил новую песню, продемонстрировал шпагат и акробатическое колесо. Также родители недавно поставили сына на лыжи. Произошло это на отдыхе, на котором Подольской, Преснякову и маленькому Тёме составили компанию старший сын Владимира — 26-летний Никита и его супруга — 20-летняя Алёна. Наталья призналась, что у нее сложились очень теплые отношения с сыном мужа.

— На отдыхе мы катались на лыжах, ходили в бассейн, — рассказывает Подольская. — Никита учил Алёну кататься на сноуборде. Вечера все вместе проводили в ресторане. Было очень здорово!