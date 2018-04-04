«Это голливудская актриса?»: Бьянка показала маму

Бьянка удивила фанатов, продемонстрировав фотоснимок своей мамы. На фото перед ними предстала женщина, которая совершенно не похожа на свою дочь, популярную R'n'B певицу, и напомнила им модель или голливудскую актрису.

В своем Инстаграме Бьянка опубликовала фотографию мамы в молодости, ошеломив пользователей сети. Увидев красавицу с белоснежными зубами, фолловеры с уверенностью заявили, что она наверняка какая-нибудь успешная представительница мира моды или голливудского кинематографа 80-х. Фанаты принялись забрасывать маму звезды комплиментами и похвалили ее за то, что она вырастила такую талантливую дочку. Правда, поклонники удивились, что такая красота скрывалась всё это время от их глаз, ведь она, по их мнению, могла бы завоевать не меньшую популярность.

А сама Бьянка выразилась коротко и ясно: «Люблю тебя, мама». Пользователи рунета признались, что певица унаследовала красоту своей мамы и является одной из самых сексуальных и обворожительных представительниц российской сцены. Они попросили Бьянку чаще показывать фото женщины и даже завести ей собственный микроблог. «Это голливудская актриса?» «Красотка!» «Вот это модель!» «Невероятной красоты женщина!» «Где же вы ее прятали?» Кроме того, фанаты с нетерпением ожидают свадьбы артистки. Они просят её поскорее порадовать их фотографиями в свадебном платье. Но более всего поклонники желают, чтобы Бьянка, наконец, обрела счастье материнства.