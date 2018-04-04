Пешеходную часть проспекта Ленина в самом центре Екатеринбурга отремонтируют к ЧМ-2018

В мае-июне работа закипит не только на автодорогах, в самом центре Екатеринбурга отремонтируют пешеходную часть проспекта Ленина. А именно: участок от Максима Горького до Набережной Рабочей молодёжи.

Согласно документации тендера, аукцион на выбор подрядчика состоится 23 апреля, на все работы из городской казны выделили больше 26 миллионов рублей. Строителям придётся провести работы быстро, до 12 июня, то есть уложиться до начала ЧМ по футболу.

Будут обновлять покрытие, менять бортовой камень и люки. Также в задании оговариваются детали того, какими должны быть газоны (густой травостой высотой 8–10 см).

Судя по документу, на время работ здесь может быть закрыто или ограничено движение транспорта, схемы движения подрядчик должен согласовывать в надзорных органах.

Напомним, к Чемпионату мира по футболу (первый матч состоится 15 июня) в Екатеринбурге обновляют фасады зданий на гостевых маршрутах, ремонтируют дороги и пешеходные зоны. Активная часть дорожных работ начнётся с приходом плюсовых температур, то есть в конце апреля-начале мая. Так что весь май, вероятно, в центре города будет большая стройка. Какие дороги в Екатеринбурге запланировали починить в этом сезоне, смотрите в нашем обзоре.