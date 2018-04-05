На проспекте Ленина пакет с мусором приняли за бомбу

Вечером в четверг, 5 апреля, в Самаре правоохранители перекрыли проспект Ленина в районе пересечения с улицей Полевой. Поводом для этого стал подозрительный предмет. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

— Бдительные горожане увидели бесхозный пакет около дома и вызвали полицию. На место происшествия тут же направили работников оперативных служб, — рассказали в Главке.

Специалисты обследовали пакет. Но взрывных устройств и веществ в нем не нашли. Внутри пакета был мусор. На данный момент оцепление с территории сняли.