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ФБР провело крупную операцию по борьбе с наркоторговлей в «даркнете»
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ФБР провело крупную операцию по борьбе с наркоторговлей в «даркнете» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Федеральное бюро расследований США (ФБР) на прошлой неделе провело первую в своем роде операцию по борьбе с торговлей опиоидами в теневом сегменте интернета сразу в 50 штатах, говорится в сообщении ведомства.
"Операция в национальном масштабе, призванная пролить свет на тех, кто использует «темную паутину» ("даркнет", от darknet) для покупки и продажи незаконных опиатов, привела к беседам с сотнями людей и задержаниям тех, кто, видимо, полагал, что их как бы анонимные онлайн-сделки недосягаемы для властей", — говорится в документе.
В теневом сегменте интернета действуют сайты, которые работают, как обычные торговые площадки, но только торгуют запрещенными товарами. При этом они обещают пользователям анонимность, так как находятся за пределами открытой сети Интернет и попасть туда можно только с помощью специальных программ.
По словам процитированного в документе специального агента Эрика Йиньлиня, специализирующегося на расследованиях преступлений в «даркнете», покупатели не всегда получают качественный товар. Операция под названием «Замешательство» отчасти стала развитием расследования 19 случаев гибели от передозировки.
Конкретные цифры задержанных не приводятся, однако указано, что правоохранители лично вышли на 160 человек, которые покупали или продавали наркотики в теневом сегменте интернета. Кроме того, в ходе акции людям раздали брошюры о том, что делать в случае передозировки и куда обращаться людям или членам их семей за помощью от наркотической зависимости.
В январе 2018 года министерство юстиции США объявило о создании подразделения, которое займется борьбой с торговлей наркотиками в «даркнете» под руководством ФБР. Операция «Замешательство» стала его первой акцией.
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