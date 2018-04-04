В очередях за водой стоят жители частного сектора в Куйбышеве

Жителю улицы Фадеева, можно сказать, повезло. У колонки он провел около десяти минут, но так бывает далеко не всегда: «Порой столько стоишь, очередь — веревка целая. Людей можно понять, ржавую воду из-под крана не каждый захочет пить», — говорит Евгений.

Проблемы с качеством питьевой воды в Куйбышеве пытаются решить не один год. Все это время владельцы благоустроенных квартир возят и носят чистую воду с водокачек. А их в городе почти не осталось.

«За колонку не заплатил, все, начинается истерика. А у нас на Снежной вода месяца три не бежала, все затопило, звонили-звонили, никому не было дела. Вот только отогрели. А дома из крана течет ржавая вода, ее пить невозможно», — возмущаются местные жители.

На улице Фадеева еще несколько лет назад набрать воду можно было в трех местах. Теперь в рабочем состоянии только одна колонка. Ремонтируют ее, очищают от снега и мусора местные жители. И приезжих здесь не жалуют: «Полторашки кидают, приезжают из города и мусорят».

За водой сюда приходят жители нескольких соседних улиц. А ведь решить проблему водоснабжения этой части города можно, уверены люди. «У нас огромнейшая просьба к администрации нашего города, помогите нам провести только центральную трубу. Заводку в дом мы будем делать каждый сам. И потом это будет выгодно, мы заплатим за воду, поставим счетчики как положено», — говорит жительница улицы Ломоносова Елена Сидорова.

Однако в администрации по телефону объяснили, что жители названных улиц не обращались ни с какими предложениями официально. И сколько воды утечет, пока решат эту проблему, сказать сейчас не может никто.