В Кургане большая вода. Жителям срочно нужна денежная помощь

Наводнение — это большое бедствие, большая вода — сильная и неудержимая стихия. В подобной ситуации не раз оказывались жители старого Кургана, но наводнение 1914 года, когда вода не только затопила Курган , но и огромное количество окрестных сел и деревень, запомнилось людям надолго.

В ночь на 12 апреля 1914 года большая вода пришла в город, затопив, предварительно, большинство окрестных сел и деревень. Масштабы этого страшного бедствия описывались в Курганских и Тобольских газетах.

Наводнение в Кургане. 1914 г.

Газета «Курганский вестник» сообщала: «Такой воды давно не было, а тут вода и лед все шло вместе. 13 апреля был праздничный день, каждому жителю хотелось полюбоваться на текущую великую воду. Возле нового Утятского моста собралась масса народа. Весь день публика любовалась зрелищем борьбы моста с водой, все были уверены, что мосту опасность не угрожает, но в 4 ½ часа ледяные массы одолели, мост не выдержал их натиска и рухнул и…его понесло водой. Почти одновременно размыло дамбу на другой стороне села Утятского, длина насыпи была около 2-х верст, с тремя мостами, мосты смыты до снования и унесены водой».

«В деревне Приделенной на берегу росли столетние тополя, льдом около 50 штук этих тополей срезало, как пилой. Уничтожено много бань, огородов, пригонов. Сильно пострадали мельница и винокуренный завод Братьев Бакиновых. Разрушены почти все строения в деревнях Усть — Суерской, Белозерской, Иковской, Черемуховской, Падеринской и других волостях».

Постепенно выяснилось, что в 14 волостях Курганского уезда от наводнения пострадали около сотни селений. Некоторые селения, например, деревня Нечаева целиком ушла под воду. Такая же картина наблюдалась и в самом Кургане.

Нижняя базарная площадь. 1914 г.

«Безотрадная картина наблюдается, когда едешь на лодке по затопленным улицам города, — писала газета «Курганский вестник», весь нижний базар с его магазинами, лавками и лавчонками стоит в воде, а в некоторых местах они о своем существовании дают знать лишь тем, что видны их крыши, не залитые водой. В Тихоновке дома и дворы залиты. Здесь море воды. Где вода поднялась по самые окна вторых этажей домов, приходится видеть, живущих на крышах людей, как взрослых, так и детей, которые в полной надежде, что вода больше не поднимется, продолжают там оставаться. Приходится наблюдать целые улицы, залитые высоко водой — с одной стороны, а с другой стороны — наблюдать на крышах домов, ютящихся людей со всем своим скарбом и даже скотиной. По улицам же беспрерывное движение на лодках. Настоящая картина Венеции , только с прискорбной окраской. Вся площадь от Тихоновки до Северного поселка и от Нижнего базара до полотна железной дороги залиты водой. В воде утопают кузницы, заимки, завод и мельницы наследников Д. И. Смолина и прочие. Люди ютятся везде, гонимые водой: и на кузницах, и на сараях, и на домах. Там же на крышах слышен крик куриц и жалобный лай собак, разделяющих судьбу своих хозяев. Положение людей и скота поистине ужасное. От дома к дому жители передвигаются на самодельных плотах. В городе затоплено не менее 300 домов. Кроме этого, наводнением затоплены 4-е мужское и 5-е женское училище, учащиеся переведены в новое школьное здание».

В залитых водой кварталах и поселках города из затопленных домов выселилась 1/3 часть населения, люди разместились, главным образом, на частных квартирах, остальное население осталось в затопленных домах и устроилось на чердаках своих домов. На случай наводнения, Городское Общественное Управление приготовило 13 лодок, из них 6 — грузоподъемностью до 500 пудов, благодаря чему был спасен скот и имущество населения затопленной части города. Те же, непредусмотрительные хозяева, которые оставили скот дома, совершенно лишились его.

Наводнение в Кургане. 1914 г.

Ежедневно городская флотилия поддерживала связь между городом и затопленными районами.

Но, к сожалению, появилось такое отвратительное явление, как мародерство. Любители легкой наживы расхищали в затопленных домах все ценное, снимали двери, увозили дрова, мебель, дерзость некоторых мародеров доходила до того, что им приходилось угрожать оружием. В предотвращение хищений имущества, в затопленных районах были установлены полицейские разъезды на лодках, и с 9 часов утра до 5 часов дня было запрещено разъезжать на лодках без крайней к тому нужды.

В ночь на 18 апреля вода постепенно начала убывать, и за ночь убыла на 3 вершка. Днем 18 апреля убыла на 2 вершка, но дальнейшая убыль воды приостановилась, и в ночь на 19 апреля опять прибыла на 1 вершок. 19 и 20 апреля вода прибыла еще на 5 ½ вершков.

Лишь поздним вечером 20 апреля вода начала понемногу убывать, и к 22 апреля убыла на 2 вершка.

К 25 апреля вода убыла на 6 вершков.

4 мая газета «Курганский вестник» сообщала: «В настоящее время, вода, затопившая большую часть Кургана, настолько убыла, что обнажила затопленные улицы и Базарную площадь. Из подвалов магазинов бадьями и насосами выкачивается скопившаяся вода. Поваленные заборы, полуразрушенные избушки. В воде плавают бревна, остатки разрушенных надворных построек. Благодаря заблаговременно принятым администрацией города и городской Управой мерам, наводнение обошлось без человеческих жертв, и только в начале мая между Смолинским поселком и железнодорожной линией утонул старик — нищий, но это было явлением случайным, не имеющим связи с наводнением». 10 мая газета писала: «Печальная картина на Набережной улице. Кругом одни развалины, разрушенные постройки и даже дома, на углу Набережной и Казарменного переулка, в дом, видимо, ударила льдина, и стены дома, как ни бывало. Разрушены амбары, сараи, навесы».

Курган. Нижняя базарная площадь. 1914 г.

Однако, масштабы бедствия еще более преувеличивались столичными газетами.

«В столичной печати, как-то: «Русское слово», «Биржевые ведомости», — возмущенно писала газета «Курганский вестник», курганскими корреспондентами этих газет, сообщались всякие ужасы о Курганском наводнении — здесь были и человеческие жертвы, и льдины с версту шириной, полное потопление Кургана, и эти сообщения завравшихся корреспондентов заставили пережить не мало тяжелых минут, находившихся вне родного города курганцев».

Постепенно была организована необходимая помощь пострадавшим, хотя и не в полном объеме. 18 апреля Городской Управой была послана телеграмма Тобольскому губернатору, в которой испрашивалось разрешение на учреждение Комитета помощи пострадавшим от наводнения, на устройство сбора пожертвований и об исходатайствовании правительственного пособия пострадавшим в 10000 рублей. Разрешение было получено. Были выпущены подписные листы, организован кружечный сбор, для сбора пожертвований в пользу пострадавших, помощь приходила и из других городов.

Газета «Известия Курганского городского общественного управления» сообщала: «Нынче водная стихия наделала много бед и горя. Необычайным разливом реки Тобол затоплена 1/3 заселенной площади города. Населению затопленных районов причинены большие убытки. Большая часть из пострадавших — это люди бедного состояния, для которых необходима экстренная денежная помощь на приведение в пригодность жилых помещений — для обитаемости».

В мае, произведенным обследованием, были подсчитаны убытки, причиненные наводнением в сумме 100 000 рублей, не считая крупных торгово-промышленных фирм. В 1914 году от наводнения в нашем крае пострадали: город Курган, 14 волостей, 90 сел, около 3000 домохозяев. Такая беда запомнилась курганцам надолго.