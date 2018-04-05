В Бурятии сельчанка сбила на машине собственного сына

Инцидент произошел накануне в селе Саган-Нур Мухоршибирского района. Сельчанка, находясь за рулем иномарки, сбила своего маленького сына. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Бурятия, ребенок 2011 года рождения с тяжелыми травмами был доставлен в хирургическое отделение Мухоршибирской центральной районной больницы.