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В Бурятии сельчанка сбила на машине собственного сына
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В Бурятии сельчанка сбила на машине собственного сына 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел накануне в селе Саган-Нур Мухоршибирского района. Сельчанка, находясь за рулем иномарки, сбила своего маленького сына. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Бурятия, ребенок 2011 года рождения с тяжелыми травмами был доставлен в хирургическое отделение Мухоршибирской центральной районной больницы.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина выезжая из гаража, двигалась задним ходом и не убедилась в безопасности маневра. По факту случившегося назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы.
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