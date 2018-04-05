Магаданский губернатор просит дополнительные средства на субсидированные авиаперевозки

По данным минтранспорта Магаданской области, авиаперевозки являются единственной возможностью обеспечения транспортной доступности населения региона из-за отсутствия альтернативного круглогодичного сухопутного и морского пассажирского сообщения.

Открытая в конце марта продажа субсидированных билетов в Москву для жителей всего Дальнего Востока завершилась за несколько дней из-за ограниченного лимита средств. 4 апреля " Аэрофлот" проинформировал своих агентов по продаже о прекращении реализации субсидированных билетов в связи с использованием средств федерального бюджета, выделенных на эти цели. При этом «Аэрофлот» продолжает продажу билетов в рамках собственной программы «плоских тарифов», когда билет по фиксированному тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.

По данным Минтранспорта РФ, в 2018 году в федеральном бюджете заложено 7,1 млрд руб., рассчитанных на 1,5 млн пассажиров, что на 200 млн больше, чем в прошлом году.

Вместе с тем, практика показала, что ситуация по реализации субсидированных билетов в сравнении с 2017 годом ухудшилась. В прошлом году продажа субсидированных авиабилетов была закрыта 1 июня.