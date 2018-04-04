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В зону возможного подтопления попадают 166 населенных пунктов Якутии
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В зону возможного подтопления попадают 166 населенных пунктов Якутии 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников напомнил, что в 2018 году в зоны подтопления попадают 166 населенных пунктов республики.
В текущем году ожидается высокий уровень воды на затороопасных участках рек Витим, Лена, Олекма, Алдан, Яна, Индигирка, Колыма, сообщает ИА YakutiaMedia. При этом в зону возможного подтопления могут попасть крупные города: Ленск, Олекминск, Якутск.
Высокий риск неблагоприятного сценария прогнозируется также у поселка Зырянка и города Среднеколымск. Кроме того ожидается подтопление территорий сел Березовка, Налимск, Аргахтах, Сватай и Андрюшкино.
Колодезников поручил обеспечить контроль за качеством работ по зачернению и распиловке, не допуская при этом отставаний от графиков.
Он также обратил особое внимание на заблаговременный отгон скота с подтопляемых участков, а также заготовки сена в достаточном количестве.
Кроме того был поднят вопрос доставки необходимых объемов медикаментов и продовольствия в зоны риска.
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