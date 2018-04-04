В зону возможного подтопления попадают 166 населенных пунктов Якутии

Заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников напомнил, что в 2018 году в зоны подтопления попадают 166 населенных пунктов республики.

Олекминск, Якутск. В текущем году ожидается высокий уровень воды на затороопасных участках рек Витим , Лена, Олекма, Алдан , Яна, Индигирка, Колыма, сообщает ИА YakutiaMedia. При этом в зону возможного подтопления могут попасть крупные города: Ленск

Высокий риск неблагоприятного сценария прогнозируется также у поселка Зырянка и города Среднеколымск . Кроме того ожидается подтопление территорий сел Березовка, Налимск, Аргахтах, Сватай и Андрюшкино.

Колодезников поручил обеспечить контроль за качеством работ по зачернению и распиловке, не допуская при этом отставаний от графиков.

Он также обратил особое внимание на заблаговременный отгон скота с подтопляемых участков, а также заготовки сена в достаточном количестве.

Кроме того был поднят вопрос доставки необходимых объемов медикаментов и продовольствия в зоны риска.