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В Красноярске обнаружили тысячи литров поддельного алкоголя
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В Красноярске обнаружили тысячи литров поддельного алкоголя 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Свердловском районе Красноярска полицейские остановили грузовик, перевозивший 716 коробок с водкой разных наименований без маркировки и сопроводительных документов. Затем полиция вышла на производителей алкоголя. Его делали, как выяснилось, в складе на окраине Красноярска.
В подпольном цеху было обнаружено 53 тысячи бутылок с водкой и более 5 тысяч бутылок с виски и коньяком, имеющих признаки подделки. Было также изъято более 7 тысяч литров этилового спирта, 24 цистерны объемом 1000 литров, пробки и рулоны с этикетками различных наименований водки, поддельные акцизные марки. В соседнем помещении найдено 130 тысяч пустых бутылок.
Сейчас полиция устанавливает всех, кто причастен к производству и продаже поддельного алкоголя. Возбуждено уголовное дело.
Фото: пресс-служба краевого УВД
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