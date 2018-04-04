«Однажды я гулял наедине с медведем, когда ходил к озеру Куйгук на Алтае»

В Приморье наступила весна, а это значит, что варианты проведения выходного досуга становятся все интереснее. Один из заманчивых способов провести уик-энд — это пойти в горы. В Приморском крае подобных мест немало, куда можно сходить самому, с друзьями или экскурсоводом.

Турист Александр Березнюк с многолетним стажем и любовью к высотам рассказал PRIMPRESS о том, как правильно подготовиться к походу, и какие сюрпризы могут пожидать туристов.

— Александр, как часто вы ходите в горы?

— Я стараюсь ходить в горы или другие походы каждые выходные. Мы выезжаем с друзьями или я хожу сам. Вообще любовь к походам мне привили друзья. Всегда веселее в компании куда-то идти. А мое первое восхождение было на гору Пидан, еще когда в школе учился.

— Есть ли у таких походов «сезон»?

— Сезонность, конечно, у таких походов есть. В теплое время года туристов ходит больше, а зимой не каждый захочет морозиться и утопать по пояс в снегу, пробираясь к вершине. Однако сейчас все больше людей в Приморье стали посещать турклубы и ходить в горы в любой сезон.

Если перефразировать известное изречение, то получится: «У природы нет плохого сезона — каждый сезон благодать». У нас в Приморье в сезон «Золотой осени» очень популярны маршруты к Смольным водопадам, на гору Фалазу, Ущелье Дарданеллы. Когда все вокруг переливается зелено-желто-красными цветами. Очень красиво!

— Куда уже ходили в походы и куда еще планируете?

— В Приморском крае был практически на всех горах, входящих в «Приморский барс» — это Пидан, Фалаза, Воробей, Ольховая и т.д. Еще посещал красивейшие места Приморья — Долина Атлантов, Парк Драконов, Остров Томящегося сердца. За пределами края был летом 2017 года — на Алтае

Алтай — это потрясающее место, место силы. Кажется, что оказался на 1000 лет назад в первозданной природе. Поблизости нет ни больших городов, ни шумных машин, ни спешащих людей. Это место, которое позволяет поразмыслить и сосредоточиться на волнующих тебя проблемах.

Очень понравилась на Алтае гора Белуха — планирую туда вернуться в следующем году. А в этом году планирую съездить в Грузию — думаю, это будет очень интересная поездка.

— Что мотивирует вас на такие походы?

— На походы меня мотивирует то, что можно познакомиться с разными интересными людьми, а также красота природы. Очень люблю фотографировать. Потом долгими зимними вечерами вспоминать полученные впечатления и эмоции. А работа у меня с походами не связана, это как хобби.

— Были ли в вашей практике форс-мажоры или интересные ситуации?

— Однажды я гулял наедине с медведем, когда ходил к озеру Куйгук на Алтае. В этот поход я пошел один, так как мои друзья решили остаться в лагере. Поход занял целый день. Мне показалось необычным то, что на тропе я не встречал ни души. В одном месте я нашел брошенные вещи — разорванные пакеты с макаронами, печеньями и конфетами. По всей поляне валялись рюкзаки и остатки палатки. На одном даже я увидел след от медвежьих когтей.

Так как до водопада с озером осталось всего пару километров, я решил продолжить путь. Место озера с водопадом оказалось очень красивым. Порелаксировал, попил чаю и пошел обратно. А на обратном пути мне встретились охотники на лошадях, и поругали. Спросили, почему я здесь вообще один лазаю. Оказалось, там ходил медведь, который распугал всех туристов и охотники ехали его отлавливать. Тогда мне стало жутко и, озираясь по сторонам, я пошел по лесу дальше домой в лагерь. Дошел я обратно благополучно, а вот для медведя не очень все хорошо закончилось. Мне потом друзья писали, что охотники его выловили и застрелили.

— Как правильно подготовиться к походу?

— Прежде всего надо изучить прогноз погоды. От этого будет зависеть, как одеваться: если будет ветрено — то нужно брать с собой ветрозащитную куртку, если дождливо — не помешает сменный комплект обуви и дождевик.

В горах Алтая, например, погода меняется очень быстро и часто. Я максимально насчитал до 12 раз смену дождя и солнца. Солнцезащитные очки и дождевик — важные атрибуты в походах.

Также предварительно важно изучите маршрут, по которому будете двигаться. И важно не просто понять, где находятся достопримечательности и красивые места для фото, важно определить географию движения на маршруте, а также прикинуть километраж движения и места стоянок (если поход будет многодневный).

В этом плане помогают сориентироваться карты GPS, но электронные носители не всегда надежны. Поэтому лучше иметь карту в бумажном виде — как рекомендация.

Людей к походу бывает подготовить очень сложно. Особенно если заранее не знаешь с кем идешь. Как говорится, если хочешь идти далеко — иди сам, если хочешь идти долго — подбирай группу. Мы, может, осенью будем набирать, на лето пока свои планы есть. При подготовке к длительному серьезному походу руководитель группы старается тщательно подобрать себе участников группы на предмет психологической устойчивости, неконфликности, физподготовки и т.д.

Для ПВД (поход выходного дня) обычно даешь рекомендации участникам, что с собой брать в плане снаряжения, одежды и еды. А также обрисовываешь интересные места и цель маршрута.

— Сколько в среднем стоит сходить в поход?

— Стоимость зависит от того, на какой срок планируется поход. Если это будет ПВД (поход выходного дня) без ночевки, то будет достаточно приобрести качественную обувь и выбрать подходящую одежду. Взять с собой набор медикаментов (на случай форс-мажора, как рекомендация). Также возьмите термос и определенное количество еды. Бюджет 3000 — 6000 рублей (для неподготовленного).

Если это будет поход с ночевкой или поход на несколько дней, то уже нужно будет брать с собой палатку, коврик, спальник, котелок, газовую горелку (на чем готовить еду) и т.д., ну и определенный запас еды. Здесь бюджет для неподготовленного человека без «снаряги» может варьироваться от 3000 — 15000 рублей.

— Есть ли у вас какие-либо правила и требования в преодолении маршрута?

— Основные требования к преодолению маршрута относятся к групповым походам. Прежде всего, у группы туристов должен быть руководитель — человек, который определяет порядок движения и быта всей группы. Обычно это бывалый турист или человек, хорошо знающий маршрут. Во время движения группе туристов не рекомендуется разделяться, потому что велик риск потеряться. По негласным правилам, группа движется со скоростью самого медленного туриста и «убегающие вперед» должны ждать отстающих.