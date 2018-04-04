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Бывший американский военный убил жену-россиянку и покончил с собой
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Бывший американский военный убил жену-россиянку и покончил с собой 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Бывший американский военный Брэдли Джоэл Кинсер (Bradley Joel Kinser) убил свою жену Лейлу, предположительно уроженку России, а затем покончил с собой. Тела были обнаружены в их доме в итальянской провинции Виченца, сообщает местное издание Corriere del Veneto.
Отмечается, что 44-летний мужчина, вероятно, задушил супругу в спальне. Он оставил предсмертную записку, в которой попросил прощения за содеянное.
Тревогу забил священник. По его словам, Кинсер в последнее время страдал от сильной депрессии и говорил, что рано или поздно себя убьет. Когда бывший военный перестал отвечать на телефонные звонки, церковнослужитель, часто общавшийся с ним, забеспокоился и вызвал полицию.
Супруги служили на военной базе США в Виченце, но в последнее время — как гражданские лица.
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