Бывший американский военный убил жену-россиянку и покончил с собой

Бывший американский военный Брэдли Джоэл Кинсер (Bradley Joel Kinser) убил свою жену Лейлу, предположительно уроженку России , а затем покончил с собой. Тела были обнаружены в их доме в итальянской провинции Виченца, сообщает местное издание Corriere del Veneto.

Отмечается, что 44-летний мужчина, вероятно, задушил супругу в спальне. Он оставил предсмертную записку, в которой попросил прощения за содеянное.

Тревогу забил священник. По его словам, Кинсер в последнее время страдал от сильной депрессии и говорил, что рано или поздно себя убьет. Когда бывший военный перестал отвечать на телефонные звонки, церковнослужитель, часто общавшийся с ним, забеспокоился и вызвал полицию.