Ученые: человечество встретится с пришельцами в 2033 году

Роковая встреча людей с инопланетянами произойдет через пятнадцать лет. С таким заявлением выступил уфолог под ником Грэхем. На популярном канале о паранормальных происшествиях Conspiracy Depot Грэхем рассказал, что в ближайшие годы опасаться роковой встречи с гуманоидами точно не стоит. Прежде чем вступить в контакт с землянами, представители внеземных цивилизаций будут изучать жизнь на нашей планете. По прогнозам уфологов, такое наблюдение будет продолжаться как минимум 15 лет, сообщает Vladtime.

За это время инопланетяне не только смогут досконально проанализировать образ жизни людей, но даже оказать нам помощь в определенных сферах. Например, Грэхем считает, что гуманоиды помогут людям усовершенствовать медицину и технологии.

В то же время уфолог успокаивает пользователей, сообщая что цели истребить человечество у инопланетян нет. В противном случае они бы уже сделали это с помощью совершенных нанотехнологий.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что инопланетяне в любой момент могут захватить Землю. По словам ученых, инопланетяне давно подают различные радиосигналы на Землю. Однако, когда именно внеземные цивилизации решат прилететь сами, пока не понятно. Чтобы лучше отслеживать их передвижение и сигналы, исследователи собираются создать специальную сеть, своеобразный «космический интернет». Делать это будут в ближайшие десять лет.

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