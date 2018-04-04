«Известия»: с пропагандой терроризма в соцсетях и СМИ будут бороться «народные дружины»

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. «Народные дружины», сформированные из гражданских активистов, планируют создать для выявления в социальных сетях и СМИ материалов, содержащих экстремистскую и террористическую идеологию. Об этом сообщает в среду газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного.

"Такие меры могут быть приняты на основе модельного закона «Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму», разработанного для стран-членов ОДКБ с учетом предложений заинтересованных ведомств, в том числе НИЦ ФСБ . Ожидается, что документ будет принят на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ осенью 2018 года. В дальнейшем на его основе разработают национальный закон", — рассказал собеседник.

"Мы живем во время, когда с помощью мобильного устройства можно развернуть самолет или нарушить работу атомной станции, а информационные войны представляют не меньшую опасность, чем реальные. Влияние на настроения общества, промывка мозгов — эффективные инструменты преступников, и государство должно обладать всеми необходимыми инструментами для противодействия ему", — заявил Выборный.

Как отмечается в материале, для усиления борьбы с кибератаками планируется ужесточить и контроль доступа к государственным информационным ресурсам. Для этого может быть введена дополнительная идентификация пользователей и регистрация их действий в сети.

Из законопроекта следует, что проверки коснутся интернет-сообществ, которые используют экстремисты и террористы. Документ предлагает установить в них «антитеррористическое информационное доминирование»: раскрывать несостоятельность идеологии и склонять к отказу от нее. Пользователям, которые выйдут из таких групп, окажут «психологическую и иную помощь».