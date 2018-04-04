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«Известия»: с пропагандой терроризма в соцсетях и СМИ будут бороться «народные дружины»
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«Известия»: с пропагандой терроризма в соцсетях и СМИ будут бороться «народные дружины» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. «Народные дружины», сформированные из гражданских активистов, планируют создать для выявления в социальных сетях и СМИ материалов, содержащих экстремистскую и террористическую идеологию. Об этом сообщает в среду газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного.
"Такие меры могут быть приняты на основе модельного закона «Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму», разработанного для стран-членов ОДКБ с учетом предложений заинтересованных ведомств, в том числе НИЦ ФСБ. Ожидается, что документ будет принят на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ осенью 2018 года. В дальнейшем на его основе разработают национальный закон", — рассказал собеседник.
"Мы живем во время, когда с помощью мобильного устройства можно развернуть самолет или нарушить работу атомной станции, а информационные войны представляют не меньшую опасность, чем реальные. Влияние на настроения общества, промывка мозгов — эффективные инструменты преступников, и государство должно обладать всеми необходимыми инструментами для противодействия ему", — заявил Выборный.
Как отмечается в материале, для усиления борьбы с кибератаками планируется ужесточить и контроль доступа к государственным информационным ресурсам. Для этого может быть введена дополнительная идентификация пользователей и регистрация их действий в сети.
Из законопроекта следует, что проверки коснутся интернет-сообществ, которые используют экстремисты и террористы. Документ предлагает установить в них «антитеррористическое информационное доминирование»: раскрывать несостоятельность идеологии и склонять к отказу от нее. Пользователям, которые выйдут из таких групп, окажут «психологическую и иную помощь».
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