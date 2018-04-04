Кто является самым влиятельным человеком на планете? Я бы проголосовал за Владимира Путина.
Путин позиционирует себя одним из полюсов в самом глобальном споре эпохи — споре между авторитаризмом и демократией. В этом споре у него есть четкая стратегия продвижения авторитаризма. Он в любой момент может унизить и сокрушить своих противников-демократов и при этом выйти сухим из воды. Он стал образцом для подражания всем консерваторам-популистам — во Франции, Италии, на Филиппинах и в Овальном кабинете.
Люди твердят, что Путин хорош исключительно в игре со слабой позиции. Все ждут, когда он, наконец, споткнется, потому что экономика России на ладан дышит. Но позиция Путина не такая уж и слабая. Все потому, что основа его власти не экономика, а культурная и идеологическая составляющие.
Как пишет Кристофер Колдуэлл (Christopher Caldwell) в Imprimis (ежемесячный дайджест Хиллсдейл-колледжа — прим. перев.), международный престиж Путина основывается на том, что он говорит. Он пришел к власти, по его словам, после того, как западные реформаторы чуть не разрушили его страну. Команда американских экономистов думала, что, если правильно приватизировать собственность, закон и социальный порядок позаботятся о себе сами.
За этим последовала социальная катастрофа. Уровень средней продолжительности жизни россиян упал даже ниже уровня Бангладеш. Правительство обанкротилось. Члены старой советской номенклатуры расхитили национальные ресурсы. Члены администрации США, сменяя друг друга, унижали Россию на мировой арене.
Пришел Путин и восстановил порядок. Сейчас продолжительность жизни в России достигла исторического максимума — 71 года. Экономика восстановилась. Россия вновь — мировая держава, способная насмешливо ответить на разного рода дипломатические оскорбления стран Запада, что она и продемонстрировала на прошлой неделе. После 17 лет власти Путина рейтинг его поддержки среди населения колеблется в районе чуть выше 80%.
Более того, в предстоящие годы авторитарные сторонники Путина будут иметь ряд ключевых преимуществ в идеологической войне.
Во-первых, либеральная демократия основана на идее, что власть должна быть равномерно распределена в системе взаимоотношений и институтов.
Путин же убежден, что власть должна быть централизованной и иметь во главе одного лидера, который выстраивает жесткую иерархическую вертикаль. Он отстаивает идею, что либеральная демократия скатывается к хаосу, когда нет доверия общества. И именно эта хитроумная конструкция позволяет ближнему окружению Путина обкрадывать всех остальных.
В тревожные времена всеобщего недоверия гораздо легче выступать за четкую централизованную власть, нежели за бесформенное распыление власти.
Во-вторых, либеральная демократия полностью преданна абстракции — конституции, принципам, своду демократических норм. Мы, будучи в демократическом лагере, всегда обеспокоены тем, как какой-нибудь Путин, или Дональд Трамп, или Си Цзиньпин пренебрегают правилами, сосредотачивая в своих руках все большую власть.
Авторитаризм же всецело предан одному человеку. Как выразился М. Стивен Фиш (M. Steven Fish) в The Journal of Democracy: «Путин не просто самый известный и влиятельный политик в России, он — единственный российский политик». Ни сторонников Путина, ни Трампа, ни Си Цзиньпина не беспокоит попрание всех норм, пока есть человек, который готов взять бразды правления в свои руки.
В тревожные времена всеобщего недоверия гораздо легче объединить людей вокруг человека, а не вокруг абстракции.
В-третьих, либеральная демократия основана на вере — вере в возможности граждан. Вера, как вы знаете, представляет собой убеждение в том, что не доказано, но на что ты продолжаешь надеяться. Мы, демократы, верим в то, что людям лучше знать, как им прожить собственную жизнь, но при этом выбор каждого человека может быть вплетен в общую канву.
Путинизм, равно как и трампизм, основывается на цинизме. В его основе лежит идея, что человек не должен заблуждаться насчет окружающего мира. Люди, как утверждал Макиавелли, — существа неблагодарные и лицемерные, трусливые и алчные. Борьба неизбежна. Каждый — чей-то сторонник. Любой человек или институт, который утверждает, что он объективен и стоит над схваткой, лжет.
В этом мире все есть пиар, и чем он циничней, тем лучше, потому что люди поверят всему, во что им выгодно верить.
В тревожные времена всеобщего недоверия гораздо легче «впарить» цинизм, а не идеализм.
Наконец, либеральная демократия основывается на той идее, что люди, которые абсолютно на тебя не похожи, все же заслуживают внимания и уважения. И политика заключается в том, чтобы находить компромиссы с теми, с кем ты практически не можешь находиться в одной комнате.
Путинизм же основан на идее, что люди, непохожие на тебя, порождают культурный хаос; они нарушают твой образ жизни. Путин постоянно выступает против геев, мусульман, атеистов, против «бесполого и бесплодного» Запада.
В тревожные времена всеобщего недоверия гораздо легче навязать нам позицию «мы-они», чем призвать к терпимости и культурному разнообразию.
Словом, никогда не стоит недооценивать этого человека и его мотивы. Во всем мире политические режимы находятся в состоянии колебания, становясь либо чуть авторитарней, либо чуть демократичней. Прямо сейчас импульс направлен в сторону авторитаризма. Отчасти потому, что во главе этого лагеря стоит гениальный и дерзкий человек. Но также и потому, что после небольших раздумий у вас нет ответа на вопрос «А кто возглавляет либерально-демократический лагерь?».