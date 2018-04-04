Владимир Путин — самый влиятельный человек в мире

Кто является самым влиятельным человеком на планете? Я бы проголосовал за Владимира Путина

Путин позиционирует себя одним из полюсов в самом глобальном споре эпохи — споре между авторитаризмом и демократией. В этом споре у него есть четкая стратегия продвижения авторитаризма. Он в любой момент может унизить и сокрушить своих противников-демократов и при этом выйти сухим из воды. Он стал образцом для подражания всем консерваторам-популистам — во Франции Италии , на Филиппинах и в Овальном кабинете.

Люди твердят, что Путин хорош исключительно в игре со слабой позиции. Все ждут, когда он, наконец, споткнется, потому что экономика России на ладан дышит. Но позиция Путина не такая уж и слабая. Все потому, что основа его власти не экономика, а культурная и идеологическая составляющие.

Как пишет Кристофер Колдуэлл (Christopher Caldwell) в Imprimis (ежемесячный дайджест Хиллсдейл-колледжа — прим. перев.), международный престиж Путина основывается на том, что он говорит. Он пришел к власти, по его словам, после того, как западные реформаторы чуть не разрушили его страну. Команда американских экономистов думала, что, если правильно приватизировать собственность, закон и социальный порядок позаботятся о себе сами.

За этим последовала социальная катастрофа. Уровень средней продолжительности жизни россиян упал даже ниже уровня Бангладеш . Правительство обанкротилось. Члены старой советской номенклатуры расхитили национальные ресурсы. Члены администрации США , сменяя друг друга, унижали Россию на мировой арене.

Пришел Путин и восстановил порядок. Сейчас продолжительность жизни в России достигла исторического максимума — 71 года. Экономика восстановилась. Россия вновь — мировая держава, способная насмешливо ответить на разного рода дипломатические оскорбления стран Запада, что она и продемонстрировала на прошлой неделе. После 17 лет власти Путина рейтинг его поддержки среди населения колеблется в районе чуть выше 80%.

Более того, в предстоящие годы авторитарные сторонники Путина будут иметь ряд ключевых преимуществ в идеологической войне.

Во-первых, либеральная демократия основана на идее, что власть должна быть равномерно распределена в системе взаимоотношений и институтов.

Путин же убежден, что власть должна быть централизованной и иметь во главе одного лидера, который выстраивает жесткую иерархическую вертикаль. Он отстаивает идею, что либеральная демократия скатывается к хаосу, когда нет доверия общества. И именно эта хитроумная конструкция позволяет ближнему окружению Путина обкрадывать всех остальных.

В тревожные времена всеобщего недоверия гораздо легче выступать за четкую централизованную власть, нежели за бесформенное распыление власти.

Во-вторых, либеральная демократия полностью преданна абстракции — конституции, принципам, своду демократических норм. Мы, будучи в демократическом лагере, всегда обеспокоены тем, как какой-нибудь Путин, или Дональд Трамп , или Си Цзиньпин пренебрегают правилами, сосредотачивая в своих руках все большую власть.

Авторитаризм же всецело предан одному человеку. Как выразился М. Стивен Фиш (M. Steven Fish) в The Journal of Democracy: «Путин не просто самый известный и влиятельный политик в России, он — единственный российский политик». Ни сторонников Путина, ни Трампа, ни Си Цзиньпина не беспокоит попрание всех норм, пока есть человек, который готов взять бразды правления в свои руки.

В тревожные времена всеобщего недоверия гораздо легче объединить людей вокруг человека, а не вокруг абстракции.

В-третьих, либеральная демократия основана на вере — вере в возможности граждан. Вера, как вы знаете, представляет собой убеждение в том, что не доказано, но на что ты продолжаешь надеяться. Мы, демократы, верим в то, что людям лучше знать, как им прожить собственную жизнь, но при этом выбор каждого человека может быть вплетен в общую канву.

Путинизм, равно как и трампизм, основывается на цинизме. В его основе лежит идея, что человек не должен заблуждаться насчет окружающего мира. Люди, как утверждал Макиавелли, — существа неблагодарные и лицемерные, трусливые и алчные. Борьба неизбежна. Каждый — чей-то сторонник. Любой человек или институт, который утверждает, что он объективен и стоит над схваткой, лжет.

В этом мире все есть пиар, и чем он циничней, тем лучше, потому что люди поверят всему, во что им выгодно верить.

В тревожные времена всеобщего недоверия гораздо легче «впарить» цинизм, а не идеализм.

Наконец, либеральная демократия основывается на той идее, что люди, которые абсолютно на тебя не похожи, все же заслуживают внимания и уважения. И политика заключается в том, чтобы находить компромиссы с теми, с кем ты практически не можешь находиться в одной комнате.

Путинизм же основан на идее, что люди, непохожие на тебя, порождают культурный хаос; они нарушают твой образ жизни. Путин постоянно выступает против геев, мусульман, атеистов, против «бесполого и бесплодного» Запада.

В тревожные времена всеобщего недоверия гораздо легче навязать нам позицию «мы-они», чем призвать к терпимости и культурному разнообразию.

Словом, никогда не стоит недооценивать этого человека и его мотивы. Во всем мире политические режимы находятся в состоянии колебания, становясь либо чуть авторитарней, либо чуть демократичней. Прямо сейчас импульс направлен в сторону авторитаризма. Отчасти потому, что во главе этого лагеря стоит гениальный и дерзкий человек. Но также и потому, что после небольших раздумий у вас нет ответа на вопрос «А кто возглавляет либерально-демократический лагерь?».