В затопленном карьере в Александровском районе открыли первый в крае дайвинг-центр

Затопленный карьер Глубокий в Александровском районе, где раньше добывали известняк, жители края знают как одно из Голубых озер. Расстояние от поверхности воды до дна здесь доходит до 72 метров — он считается глубоким. В воде плавают караси, плотва, раки, налимы весом до пяти килограммов, карпы — до 15. Руководство местной базы отдыха однажды решило, что такое соседство странно игнорировать и 1 апреля открыло тут дайвинг-клуб «Глубина».

— Это очень актуально, ведь до открытия «Глубины» новички ездили в Нижний Тагил или в Египет . Такие поездки стоят немало. В части случаев деньги оказываются потрачены зря — дайвинг подходит далеко не всем. У некоторых из-за погружений ухудшается самочувствие, другим просто не нравится, — рассказал 59.ru владелец базы отдыха Руслан Волик. — Иметь в регионе полноценный дайвинг-центр важно. Тем, кто этим полноценно занимается, нужно поддерживать свои навыки на высоком уровне, регулярно тренироваться. В другие регионы ради этого не наездишься.

В новом дайвинг-центре можно погружаться и летом, и зимой

Пермские дайвинг-клубы сейчас проводят большую часть занятий в бассейнах. Представители клуба 220BAR собираются в ближайшее время приехать в Александровский район и протестировать «Глубину».

— До появления дайвинг-центра под Александровском ближайшее обустроенное место для дайвинга находилось неподалеку от Нижнего Тагила. Там у карьера Лазурный отличная база, все очень удобно устроено. Единственный минус — удаленность от Перми , — рассказали 59.ru в дайвинг-клубе 220BAR. — Мы ездим туда часто, практически каждые выходные, на дорогу в один конец тратим 6-8 часов и очень устаем. На погружения остается совсем немного времени. Так что мы рады возможности тренироваться ближе и проводить больше времени в воде, а не в машине.

Летом вода в карьере голубая и прозрачная, а зимой на поверхности образуется такой же красивый лед В дайвинг-клубе SAFETY STOP считают, что наиболее востребован дайвинг-клуб «Глубина» будет в зимнее время — летом тут много отдыхающих и купающихся без погружения местных жителей.

— Это очень интересное место. Карьер похож на тот, что находится под Нижним Тагилом. Но «Глубокий» — не специализированное место для тренировок дайверов. Летом там загорают и купаются люди со всего края. Велика вероятность, что дайверы и отдыхающие будут мешать друг другу. Этот период можно использовать для того, чтобы продвигать дайвинг как развлечение для туристов, — считает руководитель клуба SAFETY STOP Михаил Чудинов. — А вот зимой, когда туристов немного, будут действительно хорошие условия для погружений.