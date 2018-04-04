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Риск — дело не благородное. Абызов оценил поддержку бизнеса в области
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Риск — дело не благородное. Абызов оценил поддержку бизнеса в области 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
На совещании, которое прошло в Екатеринбурге 30 марта, помимо других вопросов, обсуждалась эффективность работы с предпринимателями в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах. «Проблемы с обеспечением прав инвесторов, к сожалению, сохраняются, — заявил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. — Чтобы их преодолеть, необходимы усилия всех государственных структур и бизнеса».
Однако Средний Урал в этом отношении был и остаётся на высоте. «Именно на местах бизнес в первую очередь сталкивается с надзорами. Успехов можно достигнуть, когда работу координируют главы регионов, как в случае со Свердловской областью», — считает министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.
Чиновник напомнил, что именно Свердловская область стала пилотным регионом при переходе на риск-ориентированный подход. Проще говоря, власти оценивают потенциальные негативные последствия и их вероятность от работы тех или иных юрлиц и предпринимателей. Где это необходимо — дают послабления или, наоборот, ужесточают контроль.
«Сегодня бизнес — стратегический партнёр свердловских властей в решении ключевых задач экономики, — сообщил губернатор Евгений Куйвашев. — Для этого мы подготовили необходимое правовое поле. Проекты нормативных актов, касающиеся инвестиций, обязательно проверяются экспертами от бизнеса».
Ещё один инструмент роста — муниципальный инвестиционный рейтинг. Этот проект действует с 2016 года. Лидеры списка и те, кто показывает хорошую динамику, получают стимулирующую финансовую поддержку из областного бюджета.
Кроме того, на Среднем Урале также создана инвестиционная инфраструктура: индустриальные и технопарки, особая экономическая зона «Титановая долина». Параллельно действуют специализированные фонды, позволяющие оказывать бизнесу адресную помощь. Только по предварительной оценке, в 2017 году общий объём стимулирующих налоговых льгот составил в Свердловской области около 7 млрд рублей.
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