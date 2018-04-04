Риск — дело не благородное. Абызов оценил поддержку бизнеса в области

На совещании, которое прошло в Екатеринбурге 30 марта, помимо других вопросов, обсуждалась эффективность работы с предпринимателями в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах. «Проблемы с обеспечением прав инвесторов, к сожалению, сохраняются, — заявил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка . — Чтобы их преодолеть, необходимы усилия всех государственных структур и бизнеса».

Однако Средний Урал в этом отношении был и остаётся на высоте. «Именно на местах бизнес в первую очередь сталкивается с надзорами. Успехов можно достигнуть, когда работу координируют главы регионов, как в случае со Свердловской областью », — считает министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов

Чиновник напомнил, что именно Свердловская область стала пилотным регионом при переходе на риск-ориентированный подход. Проще говоря, власти оценивают потенциальные негативные последствия и их вероятность от работы тех или иных юрлиц и предпринимателей. Где это необходимо — дают послабления или, наоборот, ужесточают контроль.

«Сегодня бизнес — стратегический партнёр свердловских властей в решении ключевых задач экономики, — сообщил губернатор Евгений Куйвашев . — Для этого мы подготовили необходимое правовое поле. Проекты нормативных актов, касающиеся инвестиций, обязательно проверяются экспертами от бизнеса».

Ещё один инструмент роста — муниципальный инвестиционный рейтинг. Этот проект действует с 2016 года. Лидеры списка и те, кто показывает хорошую динамику, получают стимулирующую финансовую поддержку из областного бюджета.

Кроме того, на Среднем Урале также создана инвестиционная инфраструктура: индустриальные и технопарки, особая экономическая зона «Титановая долина». Параллельно действуют специализированные фонды, позволяющие оказывать бизнесу адресную помощь. Только по предварительной оценке, в 2017 году общий объём стимулирующих налоговых льгот составил в Свердловской области около 7 млрд рублей.