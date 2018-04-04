Десятки акций против расизма и неравенства пройдут в США в память о Мартине Лютере Кинге

НЬЮ-ЙОРК , 4 апреля. / ТАСС /. Несколько десятков общественных акций, призванных привлечь внимание к проблемам социального неравенства и ущемления прав расовых и этнических меньшинств, запланированы в США на ближайшие недели, первые из них пройдут уже в среду. Как сообщили организаторы, манифестации приурочены к 50-летию со дня убийства 4 апреля 1968 года в Мемфисе (штат Теннесси) одного из наиболее влиятельных в США правозащитников — Мартина Лютера Кинга.

Кампания на 40 дней

Во вторник во время выступления в историческом музее Мемфиса представители общественной организации Poor People's Campaign объявили, что в ближайшие 40 дней намерены провести десятки маршей, демонстраций и акций протеста с целью объединения наименее обеспеченных американцев. «Этими 40 днями все не закончится, это будет только начало», — приводит агентство Associated Press слова одного из лидеров организации — священника из штата Северная Каролина Уильяма Барбера.

Как отметил Барбер, мероприятия в рамках этой общественной кампании пройдут в общей сложности в 30 американских штатах. Ее подготовка проводилась с декабря 2017 года. Одна из целей акций заключается в том, чтобы привлечь внимание к проблемам бедности и расизма, а также повлиять на позиции законодателей в Конгрессе США

Большое внимание американских СМИ уже привлекла акция под названием «Марш на Мемфис». Небольшая группа темнокожих и белых подростков намерена преодолеть пешком путь протяженностью 50 миль (около 80 км) от штата Миссисипи до Мемфиса. Участники вышли 31 марта и планируют в среду добраться до города, где был застрелен Кинг.

Многотысячный митинг

Американское общественное объединение A. C. T. to End Racism, как сообщается на его официальном сайте, в среду намерено провести в Вашингтоне марш и митинг с участием священнослужителей. Манифестанты рано утром пройдут от расположенного в западной части города мемориального комплекса в память о Кинге до главного бульвара американской столицы. Там они проведут демонстрацию, в том числе с требованием пресекать жестокое обращение с темнокожими со стороны сотрудников правоохранительных органов

Как отмечает газета USA Today , в A. C. T. to End Racism рассчитывают, что на данные мероприятия в среду в общей сложности придут около 50 тыс. человек, в том числе актеры и общественные деятели.

В Национальной портретной галерее США в среду выставят снимок Кинга, который сделал фотограф Джек Льюис Хиллер в ноябре 1960 года. Это произошло вскоре после того, как правозащитника выпустили из тюрьмы в штате Джорджия, куда он попал за участие в акции протеста в Атланте. Снимок будут демонстрировать до 30 апреля.

Об убийстве Кинга

Кинга 4 апреля 1968 года застрелил преступник-рецидивист Джеймс Эрл Рэй, бежавший из заключения в штате Миссури. После ареста он сознался в убийстве правозащитника и был приговорен к 99 годам тюрьмы, он скончался в заключении в 1998 году. Многие эксперты пытались доказать, что убийство было результатом заговора, однако документальных подтверждений эти теории так и не получили. Сам Рэй уже после вынесения приговора требовал проведения нового судебного разбирательства.

Кинг, который в 1964 году был удостоен Нобелевской премии мира за вклад в движение ненасильственного сопротивления расовому угнетению, был первым темнокожим американцем, в честь которого установлен бюст в Большой ротонде Капитолия в Вашингтоне.

В 1983 году в США был установлен праздник — День Мартина Лютера Кинга, приуроченный ко дню его рождения 15 января. Его отмечают ежегодно в третий понедельник января. В США в этот день, как правило, проходят памятные мероприятия, в том числе церковные службы, марши, выступления политиков и общественных деятелей, посвященные социальным проблемам, а также защите прав расовых и этнических меньшинств.