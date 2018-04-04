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В Мексике предварительно одобрили автоматическое донорство от покойных
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В Мексике предварительно одобрили автоматическое донорство от покойных 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
МЕХИКО, 4 апр — РИА Новости. Сенат Мексики во вторник одобрил реформу системы здравоохранения, предполагающую автоматическое отнесение к потенциальным донорам всех скончавшихся совершеннолетних людей.
"Решение по реформе общего закона о здравоохранении в части донорства органов принимается 75 голосами «за», ни одним «против» и при одном воздержавшемся", — сообщил сенат в своем микроблоге в Twitter.
Согласно предложению, у умерших людей при условии отсутствия медицинских противопоказаний органы и ткани могут изыматься для целей донорства в автоматическом порядке, без согласования с родными.
Единственным исключением из этого правила является оставленное покойным до смерти соответствующее письменное заявление, в котором он выражает несогласие с использованием его органов для целей трансплантации.
В Мексике совершеннолетними считаются люди, достигшие 18-летнего возраста. Изменение порядка изъятия донорских органов теперь должно получить поддержку палаты депутатов.
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