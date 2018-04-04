Ещё
Сенат Мексики одобрил автоматическое донорство от покойных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенат Мексики одобрил автоматическое донорство от покойных 

Российская Газета 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Сенаторы Мексики одобрили автоматическое отнесение к потенциальным донорам всех скончавшихся совершеннолетних людей. Об этом пресс-служба верхней палаты мексиканского конгресса сообщила в Twitter.
"Решение по реформе общего закона о здравоохранении в части донорства органов принимается 75 голосами «за», ни одним «против» и при одном воздержавшемся", — цитирует РИА Новости сообщение сената.
Инициатива предполагает изъятие с донорским целями у умерших людей при условии отсутствия медицинских противопоказаний органов и тканей без согласования с родными. Исключением является оставленное покойным до смерти соответствующее письменное заявление, в котором он выражает несогласие с этой процедурой.
Теперь правила изъятия донорских органов должна поддержать палата депутатов.
Российская Газета: последние новости
Железнодорожники Франции начнут массовую забастовку Китай поддержал ответ Москвы на высылки российских дипломатов 20 процентов институтов РАН попали в число аутсайдеров
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США восхитились российскими кораблями проекта 2216028
Кремль потребовал от Лондона извинений385
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»176
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото122
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение