Сенат Мексики одобрил автоматическое донорство от покойных

Сенаторы Мексики одобрили автоматическое отнесение к потенциальным донорам всех скончавшихся совершеннолетних людей. Об этом пресс-служба верхней палаты мексиканского конгресса сообщила в Twitter.

"Решение по реформе общего закона о здравоохранении в части донорства органов принимается 75 голосами «за», ни одним «против» и при одном воздержавшемся", — цитирует РИА Новости сообщение сената.

Инициатива предполагает изъятие с донорским целями у умерших людей при условии отсутствия медицинских противопоказаний органов и тканей без согласования с родными. Исключением является оставленное покойным до смерти соответствующее письменное заявление, в котором он выражает несогласие с этой процедурой.

Теперь правила изъятия донорских органов должна поддержать палата депутатов.