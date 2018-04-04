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Чайные плантации в провинции Шэньси
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Чайные плантации в провинции Шэньси 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Мяньсянь /пров. Шэньси/, 3 апреля /Синьхуа/ — Чайные плантации в уезде Мяньсянь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ — известное место производства чая — буквально дышат весной. (Синьхуа/Тао Мин)
Мяньсянь /пров. Шэньси/, 3 апреля /Синьхуа/ — Чайные плантации в уезде Мяньсянь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ — известное место производства чая — буквально дышат весной. (Синьхуа/Тао Мин)
Мяньсянь /пров. Шэньси/, 3 апреля /Синьхуа/ — Чайные плантации в уезде Мяньсянь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ — известное место производства чая — буквально дышат весной. (Синьхуа/Тао Мин)
Мяньсянь /пров. Шэньси/, 3 апреля /Синьхуа/ — Чайные плантации в уезде Мяньсянь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ — известное место производства чая — буквально дышат весной. (Синьхуа/Тао Мин)
Мяньсянь /пров. Шэньси/, 3 апреля /Синьхуа/ — Чайные плантации в уезде Мяньсянь провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ — известное место производства чая — буквально дышат весной. (Синьхуа/Тао Мин)
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