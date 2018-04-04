Церемония в память о Чжан Цяне в провинции Шэньси

Чэнгу, 3 апреля / Синьхуа / — Церемония в память о Чжан Цяне состоялась сегодня в уезде Чэнгу /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай /. Чжан Цянь — императорский посланник времен династии Хань /206 г. до н.э. — 220 г. н.э. /. В рамках своих путешествий он открыл сухопутный маршрут с Востока на Запад. (Синьхуа)

Чэнгу, 3 апреля /Синьхуа/ — Церемония в память о Чжан Цяне состоялась сегодня в уезде Чэнгу /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Чжан Цянь — императорский посланник времен династии Хань /206 г. до н.э. — 220 г. н.э. /. В рамках своих путешествий он открыл сухопутный маршрут с Востока на Запад. (Синьхуа)

Чэнгу, 3 апреля /Синьхуа/ — Церемония в память о Чжан Цяне состоялась сегодня в уезде Чэнгу /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Чжан Цянь — императорский посланник времен династии Хань /206 г. до н.э. — 220 г. н.э. /. В рамках своих путешествий он открыл сухопутный маршрут с Востока на Запад. (Синьхуа)

Чэнгу, 3 апреля /Синьхуа/ — Церемония в память о Чжан Цяне состоялась сегодня в уезде Чэнгу /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Чжан Цянь — императорский посланник времен династии Хань /206 г. до н.э. — 220 г. н.э. /. В рамках своих путешествий он открыл сухопутный маршрут с Востока на Запад. (Синьхуа)

Чэнгу, 3 апреля /Синьхуа/ — Церемония в память о Чжан Цяне состоялась сегодня в уезде Чэнгу /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Чжан Цянь — императорский посланник времен династии Хань /206 г. до н.э. — 220 г. н.э. /. В рамках своих путешествий он открыл сухопутный маршрут с Востока на Запад. (Синьхуа)

Чэнгу, 3 апреля /Синьхуа/ — Церемония в память о Чжан Цяне состоялась сегодня в уезде Чэнгу /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Чжан Цянь — императорский посланник времен династии Хань /206 г. до н.э. — 220 г. н.э. /. В рамках своих путешествий он открыл сухопутный маршрут с Востока на Запад. (Синьхуа)

Чэнгу, 3 апреля /Синьхуа/ — Церемония в память о Чжан Цяне состоялась сегодня в уезде Чэнгу /провинция Шэньси, Северо-Западный Китай/. Чжан Цянь — императорский посланник времен династии Хань /206 г. до н.э. — 220 г. н.э. /. В рамках своих путешествий он открыл сухопутный маршрут с Востока на Запад. (Синьхуа)