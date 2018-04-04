«Единая Россия» внесла правки в законопроект о штрафах за распространение недостоверной информации в соцсетях

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о штрафах за распространение недостоверной информации в социальных сетях и внесли в него определенные правки, пишет

"Коммерсант"

Как отмечает издание, в первоначальной версии документа фигурировало понятие «оператор социальной сети», который будет обязан «ограничивать доступ или удалять» по заявлению любого пользователя любой противоправный контент или «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица» информацию.

Журналистам стало известно, что с такой концепцией не согласились в Администрации президента и правительстве. Там, по информации издания, уверены в том, что блокировать и удалять контент в соцсетях нужно только по решению суда.

Законопроект Боярского и Альшевских также обяжет соцсети иметь свои представительства в стране. При этом удаляться должны будут не только сами сообщения, которые показались неправомерными, но и их репосты. За неисполнение предусмотрен штраф в размере от 30 млн до 50 млн руб.

Летом 2017 года государственно-правовое управление президента РФ дало отрицательный отзыв на законопроект депутатов-единороссов о штрафах за распространение недостоверной информации в социальных сетях. Замечания были к определению «оператор социальной сети» — это понятие слишком широкое и может коснуться не только соцсетей, что выходит за рамки концепции проекта, отмечали СМИ.

Тогда претензии возникли и к положению о том, что нужно удалять не только информацию, признанную противоправной, но и ее копии, а также обязанность хранить удаленную информацию в течение трех месяцев.