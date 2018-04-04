Ещё
«Единая Россия» внесла правки в законопроект о штрафах за распространение недостоверной информации в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Единая Россия» внесла правки в законопроект о штрафах за распространение недостоверной информации в соцсетях 

Newsru.com 36 минут назад
Фото: Newsru.com
Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Боярский и Андрей Альшевских переработали представленный ранее
законопроект
о штрафах за распространение недостоверной информации в социальных сетях и внесли в него определенные правки, пишет
"Коммерсант"
Как отмечает издание, в первоначальной версии документа фигурировало понятие «оператор социальной сети», который будет обязан «ограничивать доступ или удалять» по заявлению любого пользователя любой противоправный контент или «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица» информацию.
Журналистам стало известно, что с такой концепцией не согласились в Администрации президента и правительстве. Там, по информации издания, уверены в том, что блокировать и удалять контент в соцсетях нужно только по решению суда.
Законопроект Боярского и Альшевских также обяжет соцсети иметь свои представительства в стране. При этом удаляться должны будут не только сами сообщения, которые показались неправомерными, но и их репосты. За неисполнение предусмотрен штраф в размере от 30 млн до 50 млн руб.
Летом 2017 года государственно-правовое управление президента РФ дало отрицательный отзыв на законопроект депутатов-единороссов о штрафах за распространение недостоверной информации в социальных сетях. Замечания были к определению «оператор социальной сети» — это понятие слишком широкое и может коснуться не только соцсетей, что выходит за рамки концепции проекта, отмечали СМИ.
Тогда претензии возникли и к положению о том, что нужно удалять не только информацию, признанную противоправной, но и ее копии, а также обязанность хранить удаленную информацию в течение трех месяцев.
Newsru.com: последние новости
В деле об отравлении Скрипалей появился таинственный банковский счет Пресс-секретарь Мэй прокомментировал пророчества российского генерала о грядущей "последней войне человечества" из-за "дела Скрипаля" Ученикам двух школ в Красноярске разрешили ходить на уроки с собаками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»162
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото109
Китай приготовил ответ на новые пошлины США7
Видео
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение