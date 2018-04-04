Пышно цветущие абрикосовые деревья в Нинся-Хуэйском АР 

Пэнъян, 3 апреля /Синьхуа/ — На фото — пышно цветущие абрикосовые деревья в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. (Синьхуа/Суй Сянькай)
Пэнъян, 3 апреля /Синьхуа/ — На фото — пышно цветущие абрикосовые деревья в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. (Синьхуа/Суй Сянькай)
Пэнъян, 3 апреля /Синьхуа/ — На фото — пышно цветущие абрикосовые деревья в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. (Синьхуа/Суй Сянькай)
Пэнъян, 3 апреля /Синьхуа/ — На фото — пышно цветущие абрикосовые деревья в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. (Синьхуа/Суй Сянькай)
Пэнъян, 3 апреля /Синьхуа/ — На фото — пышно цветущие абрикосовые деревья в уезде Пэнъян /Нинся-Хуэйский АР, Северо-Западный Китай/. (Синьхуа/Суй Сянькай)