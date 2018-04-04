Пейзажи водно-болотных угодий в провинции Чжэцзян

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 3 апреля / Синьхуа / — На фото — парк водно-болотных угодий в поселке Фэнькоу городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ после дождя. Общая площадь местных водно-болотных угодий составляет более 500 му /примерно 35 га/. (Синьхуа/Сюй Юй)

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — На фото — парк водно-болотных угодий в поселке Фэнькоу городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ после дождя. Общая площадь местных водно-болотных угодий составляет более 500 му /примерно 35 га/. (Синьхуа/Сюй Юй)

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — На фото — парк водно-болотных угодий в поселке Фэнькоу городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ после дождя. Общая площадь местных водно-болотных угодий составляет более 500 му /примерно 35 га/. (Синьхуа/Сюй Юй)

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — На фото — парк водно-болотных угодий в поселке Фэнькоу городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ после дождя. Общая площадь местных водно-болотных угодий составляет более 500 му /примерно 35 га/. (Синьхуа/Сюй Юй)

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — На фото — парк водно-болотных угодий в поселке Фэнькоу городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ после дождя. Общая площадь местных водно-болотных угодий составляет более 500 му /примерно 35 га/. (Синьхуа/Сюй Юй)

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — На фото — парк водно-болотных угодий в поселке Фэнькоу городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ после дождя. Общая площадь местных водно-болотных угодий составляет более 500 му /примерно 35 га/. (Синьхуа/Сюй Юй)

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — На фото — парк водно-болотных угодий в поселке Фэнькоу городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ после дождя. Общая площадь местных водно-болотных угодий составляет более 500 му /примерно 35 га/. (Синьхуа/Сюй Юй)

Чуньань /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — На фото — парк водно-болотных угодий в поселке Фэнькоу городского округа Ханчжоу /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ после дождя. Общая площадь местных водно-болотных угодий составляет более 500 му /примерно 35 га/. (Синьхуа/Сюй Юй)