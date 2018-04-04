В Нанкине почтили память павших в войне сопротивления японским захватчикам героев авиации

Нанкин , 3 апреля / Синьхуа / — Более 500 человек сегодня почтили память принимавших участие в войне сопротивления японским захватчикам павших героев авиации на торжественной церемонии в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Мероприятие было приурочено к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа/Сунь Цань)

Нанкин, 3 апреля /Синьхуа/ — Более 500 человек сегодня почтили память принимавших участие в войне сопротивления японским захватчикам павших героев авиации на торжественной церемонии в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Мероприятие было приурочено к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа/Сунь Цань)

Нанкин, 3 апреля /Синьхуа/ — Более 500 человек сегодня почтили память принимавших участие в войне сопротивления японским захватчикам павших героев авиации на торжественной церемонии в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Мероприятие было приурочено к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа/Сунь Цань)

Нанкин, 3 апреля /Синьхуа/ — Более 500 человек сегодня почтили память принимавших участие в войне сопротивления японским захватчикам павших героев авиации на торжественной церемонии в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Мероприятие было приурочено к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа/Сунь Цань)

Нанкин, 3 апреля /Синьхуа/ — Более 500 человек сегодня почтили память принимавших участие в войне сопротивления японским захватчикам павших героев авиации на торжественной церемонии в городе Нанкин /провинция Цзянсу, Восточный Китай/. Мероприятие было приурочено к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа/Сунь Цань)