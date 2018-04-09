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Выходные после Кемерово: посещаемость в торговых центрах Екатеринбурга снизилась на 8,8%
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Выходные после Кемерово: посещаемость в торговых центрах Екатеринбурга снизилась на 8,8% 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Интерес екатеринбуржцев к торговым центрам в первые выходные (31 марта — 1 апреля) после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово снизился. Показатель Shopping Index, который, в частности, отражает динамику посещаемости ТРЦ, упал в Екатеринбурге на 8,8%. Это следует из данных компании Watcom (изучает потоки потребителей в ретейле и торговых центрах, в том числе в 10 ТРЦ Екатеринбурга).
В компании пояснили, что снижение показателя, которое можно объяснить тревогой посетителей, носит скорее локальный характер и массово ТРЦ не затронуло.
— В принципе колебания объясняются сезонными факторами, обычно такие отклонения могут доходить до 10%, — рассказал глава компании Роман Скороходов. — В отдельных товарных категориях колебания могут быть сильнее, однако значительного «несезонного» спада в Екатеринбурге, а также в Москве и Санкт-Петербурге не отмечается.
По данным аналитиков, показатель Shopping Index в Москве сократился на 5,8%, а в Санкт-Петербурге в первые выходные после трагедии, напротив, продемонстрировал рост на 1,6%.
Крупные ТРЦ Екатеринбурга снижение трафика не заметили, хотя некоторые этого ожидали.
— У нас нормальный трафик, и в выходные предыдущие (когда случился пожар в «Зимней вишне». — Прим. ред.) трафик был даже выше среднего, — рассказала руководитель отдела маркетинга ТРЦ «Алатырь» Оксана Вечканова. — Мы сами ждали, что будет меньше. В среднем в выходные ТРЦ посещают 32 тысячи человек.
Представители «Гринвича» и «Карнавала» также заверили, что посещаемость их ТРЦ не изменилась.
На прошлой неделе в Екатеринбурге прошли массовые проверки ТРЦ. Они связаны с трагедией в Кемерово, где в огне погибли 64 человека, из которых большинство дети. Свердловская прокуратура отчитывалась, что нашла нарушения в ряде торговых центров города. А спустя пару дней надзорное ведомство заявило, что потребует закрыть три ТРЦ города. После пожара в Кемерово наши журналисты сами проверили эвакуационные выходы в торговых центрах Екатеринбурга.
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 Ещё 20 источников 
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