Главе «ПТК-30» предъявили иск о банкротстве

Новосибирская фирма ООО Торговая компания «Химметалл», занимающаяся строительством, подала иск о банкротстве гендиректора ООО «ПТК-30» Антона Коновалова

Информация об иске появилась в системе «Электронное правосудие» 2 апреля. Предварительное заседание ещё не назначено, никакой дополнительной информации по делу пока нет.

Получить оперативный комментарий у гендиректора группы «ПТК-30» Владимира Коновалова корреспонденту НГС не удалось.

Справка: ООО Торговая компания «Химметалл» занималась строительством ЖК «Олимп», который расположился недалеко от метро «Маршала Покрышкина».