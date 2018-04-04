Цветущие персиковые деревья украсили монастырь Джэпун в Лхасе

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Си Цзиньпин председательствовал на первом заседании Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам