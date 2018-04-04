Цветущие персиковые деревья украсили монастырь Джэпун в Лхасе 

Лхаса, 3 апреля /Синьхуа/ — Цветущие персиковые деревья украсили монастырь Джэпун в городском округе Лхаса /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Лю Дунцзюнь)
Лхаса, 3 апреля /Синьхуа/ — Цветущие персиковые деревья украсили монастырь Джэпун в городском округе Лхаса /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Лю Дунцзюнь)
Лхаса, 3 апреля /Синьхуа/ — Цветущие персиковые деревья украсили монастырь Джэпун в городском округе Лхаса /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Лю Дунцзюнь)
Лхаса, 3 апреля /Синьхуа/ — Цветущие персиковые деревья украсили монастырь Джэпун в городском округе Лхаса /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Лю Дунцзюнь)
Лхаса, 3 апреля /Синьхуа/ — Цветущие персиковые деревья украсили монастырь Джэпун в городском округе Лхаса /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Лю Дунцзюнь)
Лхаса, 3 апреля /Синьхуа/ — Цветущие персиковые деревья украсили монастырь Джэпун в городском округе Лхаса /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Лю Дунцзюнь)
Лхаса, 3 апреля /Синьхуа/ — Цветущие персиковые деревья украсили монастырь Джэпун в городском округе Лхаса /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Лю Дунцзюнь)
Лхаса, 3 апреля /Синьхуа/ — Цветущие персиковые деревья украсили монастырь Джэпун в городском округе Лхаса /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. (Синьхуа/Лю Дунцзюнь)