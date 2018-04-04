Ещё
В Приморье планируют открыть первое в России производство аминокислот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье планируют открыть первое в России производство аминокислот 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Крупнейшее в Приморье фармацевтическое предприятие «Ист-Фарм», входящее в ГК «Фармасинтез», намерено открыть первое в РФ производство аминокислот, сообщает администрация края.
Группа компаний «Фармасинтез» — учредитель приморской компании «Ист-Фарм» — работает в России с 1997 года. Завод в Уссурийске в этом году отметил 15-летие. Предприятие производит противотуберкулезные, противовирусные, противораковые препараты, антибиотики, лекарства для лечения диабета и другие.
"В Уссурийске намерены построить еще одну линию для производства аминокислот для парентерального питания (введение питательных веществ в организм внутривенно — ред.). Эта идея своевременная и нужная, так как в России сегодня нет ни одной компании, производящей аминокислоты, весь это рынок — полностью импортный", — сообщил президент ГК Викрам Пуния на встрече с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко.
Бизнесмен добавил, что в планах компании — вложить в создание нового производства около 500 миллионов рублей. Через три года оно будет приносить до 100 миллионов рублей налогов ежегодно. Выпускать аминокислоты бизнесмены намерены начать в 2020 году.
Тарасенко пообещал оказать поддержку компании и предложил приморскому предприятию рассмотреть возможность производства в крае одноразовых шприцев, капельниц, перевязочных и других расходных медицинских материалов — потребность в них есть в регионах Дальнего Востока.
Викрам Пуния отметил, что такая идея достаточно перспективная и пообещал проработать проект.
РИА Новости: последние новости
Федеральное агентство новостей сообщило о блокировке аккаунта в Facebook Исследование: каждый второй аспирант хочет переехать из России за границу Пассажиры о забастовке во Франции: "можем потерпеть, но в небольших дозах"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений375
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»162
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото109
Китай приготовил ответ на новые пошлины США7
Видео
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение