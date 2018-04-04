В Приморье планируют открыть первое в России производство аминокислот

ВЛАДИВОСТОК , 4 апр — РИА Новости . Крупнейшее в Приморье фармацевтическое предприятие «Ист-Фарм», входящее в ГК «Фармасинтез», намерено открыть первое в РФ производство аминокислот, сообщает администрация края.

Группа компаний «Фармасинтез» — учредитель приморской компании «Ист-Фарм» — работает в России с 1997 года. Завод в Уссурийске в этом году отметил 15-летие. Предприятие производит противотуберкулезные, противовирусные, противораковые препараты, антибиотики, лекарства для лечения диабета и другие.

"В Уссурийске намерены построить еще одну линию для производства аминокислот для парентерального питания (введение питательных веществ в организм внутривенно — ред.). Эта идея своевременная и нужная, так как в России сегодня нет ни одной компании, производящей аминокислоты, весь это рынок — полностью импортный", — сообщил президент ГК Викрам Пуния на встрече с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко

Бизнесмен добавил, что в планах компании — вложить в создание нового производства около 500 миллионов рублей. Через три года оно будет приносить до 100 миллионов рублей налогов ежегодно. Выпускать аминокислоты бизнесмены намерены начать в 2020 году.

Тарасенко пообещал оказать поддержку компании и предложил приморскому предприятию рассмотреть возможность производства в крае одноразовых шприцев, капельниц, перевязочных и других расходных медицинских материалов — потребность в них есть в регионах Дальнего Востока.

Викрам Пуния отметил, что такая идея достаточно перспективная и пообещал проработать проект.