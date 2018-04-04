В Китае пропавшая девушка вернулась в семью по прошествии 24 лет

Чэнду , 3 апреля / Синьхуа / — Ван Цифэн — дочь водителя такси из города Чэнду /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай / Ван Минцина — 8 января 1994 года пропала без вести. Члены семьи Ван Минцина, несмотря на тянувшиеся год за годом поиски, не сдавались и хранили надежду на возвращение Ван Цифэн.

В 2018 году — по прошествии 24 лет — живущая в городском уезде Паньши /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ Кан Ин в Интернете увидела объявление о розыске человека с фотографией, в которой она узнала саму себя.

Особые приметы Кан Ин совпали с описанием пропавшей дочери Вана Минцина. В марте этого года Кан Ин сдала тест на ДНК, который подтвердил, что она и есть пропавшая Ван Цифэн. 3 апреля Ван Минцин и члены его семьи наконец-то снова встретились с пропавшей многими годами ранее Ван Цифэн.