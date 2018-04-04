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Депутат предложил Минтрансу РФ изменить названия аэропортов Петербурга и Екатеринбурга
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Депутат предложил Минтрансу РФ изменить названия аэропортов Петербурга и Екатеринбурга 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо на имя министра транспорта РФ Максима Соколова с просьбой провести ревизию сокращенных названий и буквенных кодов аэропортов России, в частности политик предлагает изменить название аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, следует из его письма, которое находится в распоряжении РИА Новости.
"Сейчас мы живем в состоянии, когда аэропорт Санкт-Петербурга именуется Ленинградом и имеет обозначение «LED». Аэропорт Екатеринбурга почему-то до сих пор является Свердловском и имеет соответствующий буквенный код «SVX». Логичный шаг — код Санкт-Петербурга являлся бы «SPB», а Екатеринбург получил бы логичное сокращение «EKB», — пишет парламентарий министру транспорта РФ в письме.
По мнению депутата, такое положение вещей носит идеологическую составляющую, так как "Яков Свердлов и Владимир Ленин известны миру, прежде всего, приверженностью к радикальному революционному коммунизму, приведшему нашу страну к краху в 1917 году", в связи с чем Петров полагает, что «сохранение их имен в авиационных топонимах не отвечает интересам нашей страны и требует вмешательства».
Петров просит Минтранс взять под свой контроль процесс переименования аэропортов и синхронизировать свои действия с министерством иностранных дел РФ.
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