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СМИ: «Народные дружины» могут начать проверять материалы в СМИ и соцсетях на опасный контент
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СМИ: «Народные дружины» могут начать проверять материалы в СМИ и соцсетях на опасный контент 

RT на русском 48 минут назад
Фото: Амурская служба новостей
Специальные «народные дружины» могут начать проверять материалы в СМИ и соцсетях на предмет содержания экстремистской и террористической идеологии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного.
Отмечается, что такие меры могут быть приняты на основе модельного закона «Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму», разработанного для стран — членов ОДКБ.
За выявленные нарушения предлагается штрафовать нарушителей или даже закрывать.
«Влияние на настроения общества, промывка мозгов — эффективные инструменты преступников, и государство должно обладать всеми необходимыми инструментами для противодействия ему», — заявил изданию Выборный.
Планируется, что проверять контент на факт наличия экстремистской и террористической идеологии будут руководители СМИ и специальные «народные дружины», созданные из числа интернет-активистов.
Какая именно информация подпадет под террористическую или экстремистскую, определит уполномоченный орган (его утвердит глава государства или правительство).
Ранее министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что Россия выступает за формирование единой международной правовой базы, которая будет регулировать распространение информации в интернете и блокировать опасные источники.
RT на русском: последние новости
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