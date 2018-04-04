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СМИ и соцсети будут проверять на «опасный» контент
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СМИ и соцсети будут проверять на «опасный» контент 

ТВ Центр 20 минут назад
Фото: ТВ Центр
Замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что материалы в СМИ и социальных сетях начнут проверять на предмет содержания в них экстремистской и террористической идеологии. Об этом сообщает газета «Известия».
За выявленные нарушения СМИ и соцсети будут штрафовать и закрывать. Такие меры могут принять на основе закона «Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму», который вероятно будет принят на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи уже этой осенью.
Согласно планам, «опасный» контент будут вычислять руководителя СМИ, а также «народные дружины», созданные из числа интернет-активистов. При этом решение о том, какая информация попадет под экстремистскую или террористическую, примет уполномоченный орган, который утвердит президент или правительство страны.
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