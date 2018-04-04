Google оказывает поддержку пострадавшим при стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии

ТАСС , 4 апреля. Компания Google оказывает поддержку пострадавшим в результате cтрельбы, произошедшей во вторник в штаб-квартире принадлежащего корпорации интернет-сервиса YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния). Информация об этом содержится в письме, которое распространил среди сотрудников компании ее генеральный директор Сундар Пичаи.

"Главное, что ситуация исчерпана. Мы активно наблюдаем и сотрудничаем с местными властями и больницами. Мы делаем все, что можем, чтобы поддержать их [пострадавших] и их семьи в это время", — говорится в письме, которое опубликовала во вторник в Twitter пресс-служба Google.

Ранее Эд Барберини, шеф полиции Сан-Бруно, сообщил, что огнестрельные ранения в результате инцидента получили три человека, они госпитализированы. Женщина, которая, предположительно, открыла огонь, покончила с собой. По данным телеканала ABC, инцидент не имеет отношения к терроризму.