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Google оказывает поддержку пострадавшим при стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии
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Google оказывает поддержку пострадавшим при стрельбе в штаб-квартире YouTube в Калифорнии 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 4 апреля. Компания Google оказывает поддержку пострадавшим в результате cтрельбы, произошедшей во вторник в штаб-квартире принадлежащего корпорации интернет-сервиса YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния). Информация об этом содержится в письме, которое распространил среди сотрудников компании ее генеральный директор Сундар Пичаи.
"Главное, что ситуация исчерпана. Мы активно наблюдаем и сотрудничаем с местными властями и больницами. Мы делаем все, что можем, чтобы поддержать их [пострадавших] и их семьи в это время", — говорится в письме, которое опубликовала во вторник в Twitter пресс-служба Google.
Ранее Эд Барберини, шеф полиции Сан-Бруно, сообщил, что огнестрельные ранения в результате инцидента получили три человека, они госпитализированы. Женщина, которая, предположительно, открыла огонь, покончила с собой. По данным телеканала ABC, инцидент не имеет отношения к терроризму.
На месте происшествия продолжают проводить следственные действия сотрудники правоохранительных органов. В штаб-квартире YouTube работают более 1,7 тыс. человек. Сан-Бруно расположен примерно в 20 км к югу от Сан-Франциско.
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