В Нинбо прошли церемонии вручения китайских премий за телесериалы и телевизионное искусство

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялись 31-я церемония вручения премии «Летящие апсары» за телесериалы и 25-я церемония вручения премии «Свет звезд» за телевизионное искусство. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялись 31-я церемония вручения премии «Летящие апсары» за телесериалы и 25-я церемония вручения премии «Свет звезд» за телевизионное искусство. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялись 31-я церемония вручения премии «Летящие апсары» за телесериалы и 25-я церемония вручения премии «Свет звезд» за телевизионное искусство. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялись 31-я церемония вручения премии «Летящие апсары» за телесериалы и 25-я церемония вручения премии «Свет звезд» за телевизионное искусство. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялись 31-я церемония вручения премии «Летящие апсары» за телесериалы и 25-я церемония вручения премии «Свет звезд» за телевизионное искусство. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялись 31-я церемония вручения премии «Летящие апсары» за телесериалы и 25-я церемония вручения премии «Свет звезд» за телевизионное искусство. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялись 31-я церемония вручения премии «Летящие апсары» за телесериалы и 25-я церемония вручения премии «Свет звезд» за телевизионное искусство. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялись 31-я церемония вручения премии «Летящие апсары» за телесериалы и 25-я церемония вручения премии «Свет звезд» за телевизионное искусство. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялись 31-я церемония вручения премии «Летящие апсары» за телесериалы и 25-я церемония вручения премии «Свет звезд» за телевизионное искусство. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялись 31-я церемония вручения премии «Летящие апсары» за телесериалы и 25-я церемония вручения премии «Свет звезд» за телевизионное искусство. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялись 31-я церемония вручения премии «Летящие апсары» за телесериалы и 25-я церемония вручения премии «Свет звезд» за телевизионное искусство. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялись 31-я церемония вручения премии «Летящие апсары» за телесериалы и 25-я церемония вручения премии «Свет звезд» за телевизионное искусство. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялись 31-я церемония вручения премии «Летящие апсары» за телесериалы и 25-я церемония вручения премии «Свет звезд» за телевизионное искусство. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Нинбо /пров. Чжэцзян/, 3 апреля /Синьхуа/ — В городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ сегодня состоялись 31-я церемония вручения премии «Летящие апсары» за телесериалы и 25-я церемония вручения премии «Свет звезд» за телевизионное искусство. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)