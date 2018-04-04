С начала 2018 года в Приморье на предприятиях умерло 19 человек, а 32 получили травмы

Месячник по охране труда проходит в Приморье.

Федерация профсоюзов Приморского края акцентирует внимание работодателей региона на необходимости соблюдать трудовое законодательство и пытается остановить рост травматизма и смертей на рабочих местах, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Приморского края.

Если в 2017 году представители ФППК участвовали в расследовании 144-х тяжелых несчастных случаев, в том числе 61-м смертельном, то за три месяца 2018-го отстаивали интересы 51-го пострадавшего работника, из которых 32 человека получили тяжелые травмы, 19 — умерло. Если руководители приморских предприятий не пересмотрят отношение к организации охраны труда, то к концу года край получит в полтора раза больше тяжелых несчастных случаев, чем в предыдущем году, — бьют тревогу профсоюзы.

С 1 по 30 апреля на предприятиях, где есть профсоюзы, организуются дополнительные проверки состояния охраны труда, усиливается разъяснительная работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, профактив обучается правилам контроля. К работе привлекаются специалисты Гострудинспекции по Приморскому краю, соцстраха, органов исполнительной власти Приморского края и муниципальных образований.

Защита прав работников на безопасный труд — одна из приоритетных задач профобъединений Приморья, они занимаются этим на постоянной основе. Профсоюзные уполномоченные контролируют организацию охраны труда в своих организациях. ФППК ведет еженедельный мониторинг нарушений на рынке труда, где фиксируются в том числе и тяжелые несчастные случаи. Информация об этом моментально поступает в краевую прокуратуру , Гострудинспекцию, и представители федерации в обязательном порядке участвуют в расследовании этих случаев, отстаивая права пострадавших работников.

— Месячник для нас — это не показательные проверки раз в год, это повод подвести промежуточные итоги нашей ежедневной системной работы, обменяться опытом профилактики правонарушений на предприятиях края и выработать единую тактику дальнейшего контроля, в том числе совместно с надзорными органами в области охраны труда, — говорит председатель ФППК Владимир Исаков

Профсоюзная статистика показывает, что в 90% несчастных случаев виноваты работодатели, которые пренебрегают своей прямой обязанностью — обеспечить безопасность труда своих работников.

— Мы будем бороться за то, чтобы приморцы перестали умирать на рабочих местах, — продолжает Владимир Исаков.

Именно профсоюзы бьются за включение в Коллективные договоры положений по обеспечению работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, предоставлении дополнительных льгот и компенсаций «вредникам». По данным Администрации Приморского края, в 2017 году специальную оценку условий труда (СОУТ) провели 2811 организаций, проверены 74 494 рабочих места. Доля с «вредными» условиями труда — 28%.

Однако, как показывает практика, процедура СОУТ в крае часто нарушается, и именно профкомы предприятий в судах отстаивают интересы работников, добиваясь возвращения положенных по закону льгот и компенсаций.

Всего, по информации Гострудинспекции Приморского края, в 2017 году в крае было проведено 2718 проверки соблюдения трудового законодательства, из них большая часть — 1798 — в организациях малого предпринимательства. Нарушения выявлены в 1965 случаев.

Это совпадает с данными профсоюзной статистики. Часто в мониторинге ФППК фигурируют небольшие организации, которые работают в сфере лесного хозяйства, транспортной и складской инфраструктуры, энергетики, ЖКХ, строительства.

— Сегодня много призывов не «кошмарить» малый бизнес, но в области охраны труда степень контроля однозначно нужно усиливать, — считает руководитель департамента социально-трудовых отношений ФППК Лариса Белова. — Трехлетние «каникулы», после которых значительная часть предприятий просто перерегистрируется и по-прежнему не занимается должным образом организацией рабочих мест, пользуясь послаблениями в плане проверок, только вредят. В результате порой за неделю в крае происходит до 14 тяжелых несчастных случаев, люди остаются инвалидами, а то и вовсе погибают. Такого быть не должно.

Федерация профсоюзов Приморского края проводит месячники по охране труда с 2006 года. По традиции они проходят весной и приурочены к Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.