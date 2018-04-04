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Российская художница рассказала о бесящих ее ситуациях с помощью комиксов. Как выжить, если ты девушка?
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Российская художница рассказала о бесящих ее ситуациях с помощью комиксов. Как выжить, если ты девушка? 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Россиянка Анастасия Иванова, известная под псевдонимом Stushona, изображает свои ежедневные женские проблемы в забавных комиксах. Свои творения она выкладывает на своей странице в Instagram.
У художницы есть опыт в иллюстрировании, но комиксы рисует всего лишь восемь месяцев, но уже стала очень популярна в Сети.
Публикация от Ada (@comicada)
25 Мар 2018 в 12:45 PDT  Мой персонаж — мое  альте-эго. Я выражаю свое отношение к миру через комиксы
— подпись к ее аккаунту в Instagram.
Сейчас у девушки около четырех тысяч подписчиков, а рисунки набирают по 500 лайков.
Публикация от Ada (@comicada)
19 Мар 2018 в 12:21 PDT  Анастасия живет и работает в Челябинске. В свободное время он любит путешествовать и общаться с друзьями, которых также отобразила в своих изображениях.
Публикация от Ada (@comicada)
19 Дек 2017 в 10:00 PST  Часто девушка в своих комиксах рассказывает о несправедливости жизни. В том числе, о поездках в метро с мужчинами, которые любят слишком широко расставлять ноги, неудачных стрижках, муках творчества и прочих бытовых неурядицах.
Публикация от Ada (@comicada)
2 Фев 2018 в 5:23 PST  When there is no inspiration #inspiration #comicartist #comicat #comix #comicstrip #comicstory #atr #comicdrawing #draw #story #artist #stu #comicada
Публикация от Ada (@comicada)
9 Окт 2017 в 12:30 PDT  В понедельник стало известно об американце Робби Баррате, который решил выяснить, как искусственный интеллект видит человеческое тело. Он запрограммировал нейросети на создание портретов обнаженных людей. Совместная работа двух нейросетей устроена следующим образом: одна генерирует изображения, а вторая пропускает «хорошие» и отбраковывает «плохие» согласно определенному правилу.
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