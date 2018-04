Российская художница рассказала о бесящих ее ситуациях с помощью комиксов. Как выжить, если ты девушка?

Россиянка Анастасия Иванова , известная под псевдонимом Stushona, изображает свои ежедневные женские проблемы в забавных комиксах. Свои творения она выкладывает на своей странице в Instagram.

У художницы есть опыт в иллюстрировании, но комиксы рисует всего лишь восемь месяцев, но уже стала очень популярна в Сети.

— подпись к ее аккаунту в Instagram.

Сейчас у девушки около четырех тысяч подписчиков, а рисунки набирают по 500 лайков.

19 Мар 2018 в 12:21 PDT Анастасия живет и работает в Челябинске . В свободное время он любит путешествовать и общаться с друзьями, которых также отобразила в своих изображениях.

19 Дек 2017 в 10:00 PST Часто девушка в своих комиксах рассказывает о несправедливости жизни. В том числе, о поездках в метро с мужчинами, которые любят слишком широко расставлять ноги, неудачных стрижках, муках творчества и прочих бытовых неурядицах.

