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По всему Китаю проходят мероприятия в память о павших героях
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По всему Китаю проходят мероприятия в память о павших героях 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — По всему Китаю сегодня в память о павших героях проходили торжественные мероприятия, приуроченные к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа)
Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — По всему Китаю сегодня в память о павших героях проходили торжественные мероприятия, приуроченные к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа)
Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — По всему Китаю сегодня в память о павших героях проходили торжественные мероприятия, приуроченные к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа)
Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — По всему Китаю сегодня в память о павших героях проходили торжественные мероприятия, приуроченные к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа)
Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — По всему Китаю сегодня в память о павших героях проходили торжественные мероприятия, приуроченные к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа)
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