По всему Китаю проходят мероприятия в память о павших героях

Пекин, 3 апреля / Синьхуа / — По всему Китаю сегодня в память о павших героях проходили торжественные мероприятия, приуроченные к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа)

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — По всему Китаю сегодня в память о павших героях проходили торжественные мероприятия, приуроченные к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа)

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — По всему Китаю сегодня в память о павших героях проходили торжественные мероприятия, приуроченные к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа)

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — По всему Китаю сегодня в память о павших героях проходили торжественные мероприятия, приуроченные к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа)

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — По всему Китаю сегодня в память о павших героях проходили торжественные мероприятия, приуроченные к празднику Цинмин — Дню поминовения усопших /в этом году выпадает на 5 апреля/. (Синьхуа)