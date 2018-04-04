Эксперт из ОНК Москвы назвала возможную причину блокировки российских СМИ в социальных сетях

Зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева полагает, что блокировка страниц нескольких крупных российских СМИ в Facebook и Instagram вызвана делом Скрипаля. Правозащитница отметила, что таким образом западные компании осуществляют цензуру, сообщило РИА ФАН

Все это напоминает цензуру. Подвергать ей СМИ, какой бы политики они ни придерживались — это абсолютно неверный подход. Об этом говорят все международные журналистские организации.

— Ева Меркачева.

Меркачева считает, что подобный поступок администраций крупных сервисов является не демократичным. Она с удивлением отметила, что блокировке не подверглись аккаунты известных политиков, например, страничка официального представителя МИД РФ Марии Захаровой , где она регулярно комментирует обстановку в мире.

Вообще соцсети — это площадка для свободного высказывания мнений. И блокировка за любое мнение (если оно не призывает к насилию и преступлению) — это странное решение

— Ева Меркачева.

3 апреля о блокировке своих страниц в социальных сетях сообщили несколько крупных российских СМИ. Администрация сайтов забанила профили информационных агентств и газет без указания причин.