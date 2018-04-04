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Эксперт из ОНК Москвы назвала возможную причину блокировки российских СМИ в социальных сетях
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Эксперт из ОНК Москвы назвала возможную причину блокировки российских СМИ в социальных сетях 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
Зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева полагает, что блокировка страниц нескольких крупных российских СМИ в Facebook и Instagram вызвана делом Скрипаля. Правозащитница отметила, что таким образом западные компании осуществляют цензуру, сообщило РИА ФАН.
Все это напоминает цензуру. Подвергать ей СМИ, какой бы политики они ни придерживались — это абсолютно неверный подход. Об этом говорят все международные журналистские организации.
— Ева Меркачева.
Меркачева считает, что подобный поступок администраций крупных сервисов является не демократичным. Она с удивлением отметила, что блокировке не подверглись аккаунты известных политиков, например, страничка официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, где она регулярно комментирует обстановку в мире.
Вообще соцсети — это площадка для свободного высказывания мнений. И блокировка за любое мнение (если оно не призывает к насилию и преступлению) — это странное решение
— Ева Меркачева.
3 апреля о блокировке своих страниц в социальных сетях сообщили несколько крупных российских СМИ. Администрация сайтов забанила профили информационных агентств и газет без указания причин.
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