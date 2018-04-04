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Петербуржцы вспоминают жертв прошлогоднего теракта в метро
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Петербуржцы вспоминают жертв прошлогоднего теракта в метро 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Санкт-Петербург, 3 апреля /Синьхуа/ — Жители Санкт-Петербурга несут цветы к станции метро «Технологический институт», чтобы почтить память жертв теракта, произошедшего в городе год назад.
По сообщению местных СМИ, в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по погибшим. На ней присутствовал председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Общее количество погибших, включая террориста-смертника, составило 16 человек. В этот же день удалось предотвратить готовящийся теракт на станции «Площадь Восстания».
В качестве обвиняемых по уголовному делу об этом теракте привлечено 11 человек, все они содержатся под стражей. —0—
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