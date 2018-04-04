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Международная логистическая компания из Китая заинтересована в сотрудничестве с Витебской областью
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Международная логистическая компания из Китая заинтересована в сотрудничестве с Витебской областью 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Минск, 3 апреля /Синьхуа/ — Международная логистическая компании из Китая изучает возможности сотрудничества с Витебской областью в сфере торговли. Об этом во вторник сообщили местные СМИ.
Руководители компании прибыли в регион для изучения ассортимента выпускаемых товаров и уже выразили заинтересованность продукцией сельского хозяйства.
Первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич обратил внимание, что белорусско-китайское сотрудничество в регионе реализовывается на практике: построена установка на Лукомльской ГРЭС, возведена Витебская ГЭС, модернизирован Оршанский льнокомбинат. Подписано соглашение о строительстве молочно-товарных ферм за счет прямых иностранных инвестиций, ведутся переговоры о возведении животноводческих комплексов с привлечением льготных китайских кредитов.
Представитель облисполкома также рассказал, что китайская сторона проявляет интерес к поставкам сухого и ультрапастеризованного молока, хочет покупать кондитерскую продукцию фабрики «Витьба», оптическое волокно и кабели, ликеро-водочную продукцию. Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» получил соответствующие сертификаты практически на всю продукцию и может выходить на китайский рынок.
Программа пребывания китайских гостей предусматривает также посещение пищевых предприятий Витебска, а также Оршанского льнокомбината.
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