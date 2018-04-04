В Госдепе пообещали не тратить на безопасность Европы больше, чем сами европейцы

ВАШИНГТОН, 4 апреля. / ТАСС /. США не намерены вкладывать в укрепление безопасности Европы больше сил и средств, чем сами европейские лидеры. Об этом во вторник заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая на мероприятии, посвященном 70-летию Плана Маршалла.

"Наши союзники должны проявлять желание делать больше. Нельзя ждать от американцев, что они будут больше заботиться о безопасности Европы и тратить на нее больше, чем сами лидеры Европы, — продолжил Митчелл. — От нас нельзя ждать, что мы будем активнее, чем сами европейцы, противостоять [строительству] трубопроводов, которые делают Европу более уязвимой перед лицом прекращения [энергетических] поставок зимой".

Среди «новых угроз» он выделил «ревизионистскую Россию », " Китай , который стремится расширить свою сферу влияния", а также экстремистские организации. По словам Митчелла, сегодня США должны укреплять свои союзы и поддерживать «ценности демократии, на которых они основаны». «Сейчас нет таких крупных вызовов в международной политике, с которыми Соединенные Штаты и Европа могли бы справиться друг без друга», — добавил дипломат.

Кроме того, подчеркнул помощник госсекретаря, «нельзя ожидать», что США будут более серьезно, чем европейские партнеры, «воспринимать растущую угрозу с южных и восточных границ Европы». «Во всех этих сферах мы должны проявить ответственность, вместе противостоять общим вызовам», — резюмировал Митчелл.

В своем выступлении он также объявил, что Вашингтон за прошлый год выделил «более $11 млрд» на так называемую инициативу по «сдерживанию в Европе», предоставление оборонительных вооружений Украине Грузии , поддержку реформ в Восточной Европе, снижение барьеров для поставок американского сжиженного природного газа, сотрудничество в правоохранительной и разведывательной сфере.