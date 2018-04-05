Соцсети обяжут удалять фейковый, незаконный и общественно опасный контент

Нижняя палата парламента приняла законопроект, накладывающий дополнительные обязательства на социальные сети и мессенджеры с суточной аудиторией не менее 100 000 российских пользователей. Согласно принятому в первом чтении документу, такие площадки должны войти в специальный «реестр публичных сетей» — и иметь представительство на территории РФ

Операторов площадок из этого реестра обязали не допускать использование их сервисов «в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих гостайну, распространение материалов, содержащих публичные призывы к террористической деятельности, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань».

Отныне операторы будут следить, чтобы их площадка не применялась «в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений и распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Кроме того, операторам нужно соблюдать «запреты и ограничения», предусмотренные, в частности, законодательством о выборах и референдумах.

Удаление запрещенных материалов должно происходить в течение суток с момента получения соответствующей жалобы от пользователей или государственных органов. В противном случае оператора оштрафуют.

Все подробные сведения о законопроекте № 223849−7 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ доступны в Системе обеспечения законодательной деятельности.