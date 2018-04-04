Иностранные соцсети обяжут открывать представительства на территории РФ

В документе говорится, что владельцев соцсетей обяжут вести реестр всех обращений пользователей, а также удалять по их просьбе незаконный контент «в течение 24 часов с момента получения указанного заявления».

Уточняется, что депутаты предложили внести данные поправки в действующий закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По словам парламентариев, это «доработанная версия законопроекта, который был внесен в Госдуму в июле 2017 года и концептуально был поддержан профильным комитетом».

Сообщается, что нововведения затронут только крупные соцсети, чья суточная посещаемость превышает среднюю отметку в 100 тысяч пользователей.

Экспертное сообщество обсуждает возможность введения наказания за дезинформацию в социальных сетях. С ростом информационного пространства, в один ряд со СМИ встали и отдельные блогеры, но пока «ответственность проявлять они не спешат».