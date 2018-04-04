Ещё
Иностранные соцсети обяжут открывать представительства на территории РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иностранные соцсети обяжут открывать представительства на территории РФ 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Депутаты от «Единой России» повторно внесли в Госдуму законодательные поправки, обязывающие владельцев крупных социальных сети создавать на территории РФ свои официальные представительства, сообщила газета «Известия» со ссылкой на авторов законодательной инициативы Сергея Боярского и Андрея Альшевского.
В документе говорится, что владельцев соцсетей обяжут вести реестр всех обращений пользователей, а также удалять по их просьбе незаконный контент «в течение 24 часов с момента получения указанного заявления».
Уточняется, что депутаты предложили внести данные поправки в действующий закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
По словам парламентариев, это «доработанная версия законопроекта, который был внесен в Госдуму в июле 2017 года и концептуально был поддержан профильным комитетом».
Сообщается, что нововведения затронут только крупные соцсети, чья суточная посещаемость превышает среднюю отметку в 100 тысяч пользователей.
Экспертное сообщество обсуждает возможность введения наказания за дезинформацию в социальных сетях. С ростом информационного пространства, в один ряд со СМИ встали и отдельные блогеры, но пока «ответственность проявлять они не спешат».
360tv.ru: последние новости
Милонов потребовал заблокировать сайт «СПИД.Центра». Он нашел там гей‐пропаганду Первые фото восстановленных спорткаров Marussia появились в Сети Разработчики назвали возможную причину падения дрона с грузом «Почты России»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений358
Названо число пострадавших в штаб-квартире YouTube11
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»156
Открыта новая форма аномальной материи7
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты137
Видео
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение