«Это рыбацкая сетка?»: сценический наряд Регины Тодоренко рассмешил поклонников

Регина Тодоренко , к своей огромной радости, стала ведущей новой телепередачи «Голос улиц». Однако для дебюта в шоу звезда облачилась в весьма спорный наряд из купальника, который многие посчитали неуместным для большой сцены.

Телезвезда Регина Тодоренко позиционирует себя как стильную девушку со специфическим вкусом, который, впрочем, нравится многим ее поклонникам. Объемные свитера, необычные крой кофт, рваные джинсы и спортивная обувь — подобные комплекты нередко восхвалялись поклонниками как модные наряды, которые стоит взять на вооружение. И теперь любимая многими телеведущая будет блистать на сцене нового проекта «Голос улиц». Однако если с отношением к шоу публика еще не определилась, то сценический образ Тодоренко был ожесточенно раскритикован в сети.

Так, дебютный наряд Регины лишь разочаровал почитателей, которые настоятельно порекомендовали звезде не слушать советы стилиста шоу, который и подобрал такое необычное одеяние. Комплект, состоящий из купальника и массивных ботфортов, многим пользователям показался неуместным для сцены. А накинутое сверху сетчатое платье и вовсе вызвало ассоциации с грязной рыбацкой сеткой. Стоит ли говорить, что чудной образ теледивы не был оценен поклонниками, которые не скупились на критику.

«Неужели нельзя нормально одеться на сцену?» «Это что сверху? Грязная рыбацкая сетка?» «Стилиста лучше уволить» «Я не поняла, где юбка?» «Регина, мы с семьёй не понимаем, что за купальник» «Стилиста бы подучить вашего. Сейчас огромный, колоссальный выбор одежды, стилей, все качественное и красивое» «Наряд ни о чем, безвкусица какая-то»

К слову, Регина принимает участие в еще одном шоу, которое совершенно не понравилось поклонникам, скучающим по озорной путешественнице. Новый проект канала Пятница «Мейкаперы» получил немало нелестных отзывов от почитателей Тодоренко, и, по убеждению публики, даже такая яркая и артистичная звезда не сумела вытянуть программу на достойный уровень.