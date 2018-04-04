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Эмбер Херд посетила сирийских беженцев в Иордании
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Эмбер Херд посетила сирийских беженцев в Иордании 

Журнал ОК! 59 минут назад
Американская актриса Эмберг Херд поддержала гуманитарную организацию «Сирийско-американское медицинское сообщество» и навестила лагерь беженцев «Заатари», который находится в Иордании.
Она провела день, общаясь с детьми, а затем поехала в медицинский центр, чтобы посетить других беженцев, которые получают бесплатную помощь от волонтерских организаций и добровольцев. Эмбер также навестила девушек и женщин, которые сейчас находятся в центре, органзованном ООН, а после пообщалась с девочками — ученицами школы, организованной ЮНИСЕФ.
Я чувствую себя счастливой, потому что провела день с этими удивительными людьми. Эти прекрасные воины напомнили мне, как выглядит настоящая сила. Спасибо, — Эмбер поделилась эмоциями со своими подписчиками.
Она также добавила, что почувствовала силу от тех людей, с которыми она встретилась, но, она уверена, что они проявляют это качество только тогда, когда к ним приезжают известные люди и журналисты.
Эмбер Херд
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