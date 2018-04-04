Эмбер Херд посетила сирийских беженцев в Иордании

Американская актриса Эмберг Херд поддержала гуманитарную организацию «Сирийско-американское медицинское сообщество» и навестила лагерь беженцев «Заатари», который находится в Иордании

Она провела день, общаясь с детьми, а затем поехала в медицинский центр, чтобы посетить других беженцев, которые получают бесплатную помощь от волонтерских организаций и добровольцев. Эмбер также навестила девушек и женщин, которые сейчас находятся в центре, органзованном ООН , а после пообщалась с девочками — ученицами школы, организованной ЮНИСЕФ

Я чувствую себя счастливой, потому что провела день с этими удивительными людьми. Эти прекрасные воины напомнили мне, как выглядит настоящая сила. Спасибо, — Эмбер поделилась эмоциями со своими подписчиками.

Она также добавила, что почувствовала силу от тех людей, с которыми она встретилась, но, она уверена, что они проявляют это качество только тогда, когда к ним приезжают известные люди и журналисты.

Эмбер Херд