В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент

Минск , 3 апреля / Синьхуа / — Новый резидент зарегистрирован в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», сообщается на сайте парка.

3 апреля зарегистрирован 29-й резидент. Им стала белорусская компания «АССИС». «Компания планирует реализовать в парке несколько небольших, но востребованных проектов. Будет создано производство миниатюрных электронных плат с установленными на них компонентами по международным стандартам IPC, а также открыта лаборатория по оказанию услуг производителям по нанесению RFID-меток», — говорится в сообщении.

На первом этапе резидент планирует вложить более 600 тыс. долларов США. —0—