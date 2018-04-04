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В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент
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В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 3 апреля /Синьхуа/ — Новый резидент зарегистрирован в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень», сообщается на сайте парка.
3 апреля зарегистрирован 29-й резидент. Им стала белорусская компания «АССИС». «Компания планирует реализовать в парке несколько небольших, но востребованных проектов. Будет создано производство миниатюрных электронных плат с установленными на них компонентами по международным стандартам IPC, а также открыта лаборатория по оказанию услуг производителям по нанесению RFID-меток», — говорится в сообщении.
На первом этапе резидент планирует вложить более 600 тыс. долларов США. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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